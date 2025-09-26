ETV Bharat / international

'गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा', नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज किया

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 26, 2025 at 9:57 PM IST 3 Min Read

न्यूयॉर्क: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण में फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को आक्रामक रूप से खारिज कर दिया और सुनने के लिए रुके प्रतिनिधियों से कहा कि यह 'राष्ट्रीय आत्महत्या' के समान होगा. इस दौरान नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा. बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में एक नाराजगी भरे संबोधन में फिलिस्तीनी स्टेट को रोकने की कसम खाई. नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ ‘काम खत्म करना ही होगा. उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर उनके देश को 'राष्ट्रीय आत्महत्या' की ओर धकेलने और हमास को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया. नेतन्याहू के भाषण का आंशिक प्रसारण गाजा में इजराइली सैन्य लाउडस्पीकरों पर किया गया. नेतन्याहू ने इस दौरान हमास के खिलाफ काम पूरा करने की कसम खाई, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने युद्धविराम पर एक समझौता कर लिया है. वहीं, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद, नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि यहूदियों की हत्या करने से लाभ मिलता है. नेतन्याहू ने कहा कि, इजराइल आपको (फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश) एक आतंकवादी राज्य को उनके (इजराइल) गले में डालने की इजाजत नहीं देगा. उन्होंने कहा कि, "हम राष्ट्रीय आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास शत्रुतापूर्ण मीडिया और इजराइल का खून मांगने वाली यहूदी-विरोधी भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं है."