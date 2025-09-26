'गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा', नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज किया
यूएन में अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य इजराइल के लिए नेशनल सुसाइड के समान होगा.
Published : September 26, 2025 at 9:57 PM IST
न्यूयॉर्क: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण में फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को आक्रामक रूप से खारिज कर दिया और सुनने के लिए रुके प्रतिनिधियों से कहा कि यह 'राष्ट्रीय आत्महत्या' के समान होगा. इस दौरान नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा.
बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में एक नाराजगी भरे संबोधन में फिलिस्तीनी स्टेट को रोकने की कसम खाई. नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ ‘काम खत्म करना ही होगा. उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर उनके देश को 'राष्ट्रीय आत्महत्या' की ओर धकेलने और हमास को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया.
#BREAKING Israeli PM Netanyahu aggressively rules out Palestinian statehood in speech to UN, telling delegates who stayed to listen it would be tantamount to " national suicide" pic.twitter.com/4fzu6vONKS— AFP News Agency (@AFP) September 26, 2025
नेतन्याहू के भाषण का आंशिक प्रसारण गाजा में इजराइली सैन्य लाउडस्पीकरों पर किया गया. नेतन्याहू ने इस दौरान हमास के खिलाफ काम पूरा करने की कसम खाई, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने युद्धविराम पर एक समझौता कर लिया है.
वहीं, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद, नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि यहूदियों की हत्या करने से लाभ मिलता है.
नेतन्याहू ने कहा कि, इजराइल आपको (फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश) एक आतंकवादी राज्य को उनके (इजराइल) गले में डालने की इजाजत नहीं देगा. उन्होंने कहा कि, "हम राष्ट्रीय आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास शत्रुतापूर्ण मीडिया और इजराइल का खून मांगने वाली यहूदी-विरोधी भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं है."
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा में नरसंहार और भुखमरी को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने के आरोपों का खंडन किया. उम्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल वास्तव में तबाह फिलिस्तीनी क्षेत्र के लोगों को खाना खिला रहा है. नेतन्याहू ने कहा कि, जो लोग इजराइल के खिलाफ नरसंहार का झूठ फैलाते हैं, वे मध्य युग में यहूदियों के खिलाफ झूठ फैलाने वालों से ज्यादा बेहतर नहीं हैं.
हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया, जिससे गाजा में इजराइल का लगातार आक्रमण शुरू हो गया. फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास हमास के प्रतिद्वंद्वी हैं. उन्होंने गुरुवार को अपने संबोधन में इस हमले के साथ-साथ यहूदी-विरोध की भी निंदा की. यह भाषण उन्होंने अमेरिका द्वारा वीजा देने से इनकार करने के बाद दिया था.
नेतन्याहू, जो दशकों से फिलिस्तीनी राज्य का विरोध करते रहे हैं, ने अब्बास के लिए पश्चिमी समर्थन का मज़ाक उड़ाया और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को पूरी तरह से भ्रष्ट कहा.
हालांकि, नेतन्याहू ने पश्चिमी तट पर कब्जा करने के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, जिसे लेकर उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने वास्तविक फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी संभावना को खत्म करने की धमकी दी है. ट्रंप, जो आमतौर पर नेतन्याहू के कट्टर सहयोगी रहे हैं, ने गाजा पर एक शांति योजना पेश करते हुए इस समझौते के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण भी शामिल होगा.
नेतन्याहू ने ट्रंप की जमकर तारीफ की, जिनसे वह सोमवार को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे. नेतन्याहू के भाषण के तुरंत बाद ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, "मुझे लगता है कि हमारे बीच समझौता हो गया है."
ये भी पढ़ें: गाजा युद्ध पर भारी दबाव झेल रहे नेतन्याहू आज करेंगे UN को संबोधित, रखेंगे इजराइल का पक्ष