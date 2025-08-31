तियानजिन : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच चुके हैं. पुतिन ने कहा कि रूस एवं चीन ने ब्रिक्स सदस्य देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के विरुद्ध एक साझा रुख अपनाया है.

रूसी राष्ट्रपति ने चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ से एक इंटरव्यू को दौरान यह बात कही. पुतिन ने कहा कि रूस और चीन अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स की क्षमता को मजबूत करने के लिए एकजुट भी हैं.

उन्होंने कहा कि मॉस्को और बीजिंग ब्रिक्स सदस्यों और समग्र दुनिया के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ एक साझा रुख अख्तियार करते हैं.

व्लादिमीर पुतिन ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्रिक्स के सदस्य देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी जा रही है.

बता दें कि ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. वहीं सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य हैं.

पीएम मोदी यहां आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा विश्व बैंक में सुधार का समर्थन करते हैं.

पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित होने वाली परेड में भी शामिल होंगे.

पुतिन ने उम्मीद जताई की कि एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन 10-सदस्यीय संगठन को नई गति देगा और चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने की इसकी क्षमता को मजबूत करेगा. इसके अलावा साझा यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा, ‘‘इससे एक अधिक न्यायसंगत बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद मिलेगी.’’

