एंकोरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध पर व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के लिए अलास्का सैन्य अड्डे पर पहुंच गए हैं. प्लेन से उतरते ही ट्रंप पुतिन का इंतजार करते देखे गए. वहीं, कुछ देर बाद पुतिन विमान से उतरे और सीधे ट्रंप से मिले. दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया. फिर दोनों एक ही कार पर सवार होकर रवाना हुए.

इस ऐतिहासिक दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा. इस दौरान सैन्य अड्डे पर पुतिन के लिए रेड कॉर्पेट सजा हुआ था. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी आगामी बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रीय अदला-बदली पर चर्चा की जाएगी.

हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे किसी भी फैसले में अंतिम फैसला यूक्रेन का ही होगा. ट्रंप ने यह बयान अलास्का जाते समय दिया, जहां इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. ट्रंप ने दोहराया कि वह यूक्रेन की ओर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि वे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं. वह एक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा मतलब है, उनके (पुतिन) दिमाग में, इससे उन्हें बेहतर समझौता करने में मदद मिलती है.

ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में शुक्रवार को होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि, वह मसले पर यूक्रेन को फैसला लेने देंगे...लेकिन वह यहां यूक्रेन के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें बातचीत की मेज़ पर लाने आया हूं... और मुझे लगता है कि आपके दो पक्ष हैं. पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे. अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता, तो वह अभी पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहे होते.. लेकिन वह ऐसा नहीं करने जा रहे हैं."

उनकी यह टिप्पणी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के एंकरेज पहुंचने के कुछ ही देर बाद आई, जहां उन्होंने सोवियत संघ के संक्षिप्त नाम सीसीसीपी वाली एक सफ़ेद टी-शर्ट पहनी हुई थी. इस कदम को व्यापक रूप से मास्को के कठोर वार्ता रुख के प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रंप ने पुतिन के प्रतिनिधिमंडल पर भी टिप्पणी की, रूसी व्यापारिक नेताओं की उपस्थिति का उल्लेख किया और यह संदेश भी दिया कि अमेरिका व्यापार नहीं करने जा रहा है.

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में योगदान देगा.

जेलेंस्की का यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में होने वाली शिखर बैठक से कुछ घंटे पहले आया.

