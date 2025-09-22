ETV Bharat / international

चार्ली किर्क के स्मृति समारोह में एलन मस्क से मिले डोनाल्ड ट्रंप, बातचीत भी की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना में कंजरवेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क के स्मृति समारोह में शामिल हुए.

US President Donald Trump and Elon Musk
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क (file photo-AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 1:01 PM IST

एरिजोना (यूएस) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की स्मारक सेवा में एक साथ बैठे देखा गया. दोनों को सेवा के दौरान एक निजी सुइट में बात करते हुए देखा गया. व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी बातचीत को उजागर किया गया.

एलन मस्क ने भी एक्स विद ट्रंप पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा, "चार्ली के लिए." तनावपूर्ण परिस्थितियों में विशेष सरकारी कर्मचारी के पद से इस्तीफा देने के बाद ट्रंप और मस्क के बीच यह पहली सार्वजनिक मुलाकात है.

मस्क मई के अंत तक सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जब उन्होंने प्रशासन के हस्ताक्षरित नीति विधेयक की आलोचना करते हुए इसे "वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना" कहा था.

मस्क के जाने के बाद, टेस्ला के सीईओ द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रंप की तीखी आलोचना करने वाले कई पोस्टों के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने मस्क की कंपनियों के साथ संघीय अनुबंधों को रद्द करने की धमकी दी.

द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, यह मौजूदगी उनके पूर्व तनावपूर्ण संबंधों में एक उल्लेखनीय सुधार का प्रतिनिधित्व करती है.

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्मारक सेवा में मार्मिक टिप्पणी की तथा समर्थकों से चार्ली किर्क के जीवन का सम्मान करने के लिए विश्वास, सत्य और देश के लिए उनके संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया, तथा कहा कि ऐसा "चार्ली के लिए" किया जाना चाहिए.

"मैंने देखा है... सोशल मीडिया पर बहुत से लोग 'चार्ली के लिए' बातें करते हैं. हमें चार्ली के लिए ऐसा करना चाहिए. चार्ली के लिए, हम हर दिन सच बोलेंगे."

वेंस ने कहा, "चार्ली के लिए, हम इस संयुक्त राज्य अमेरिका का पुनर्निर्माण महानता की ओर करेंगे. चार्ली के लिए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी नहीं डरेंगे, और हम कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, चाहे बंदूक की नली ही क्यों न हो,"

वेंस ने किर्क को एक देशभक्त और गहरी आस्था वाला व्यक्ति बताते हुए कहा, "मेरे मित्रों, चार्ली के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक नायक है और वह ईसाई धर्म के लिए शहीद हैं."

वेंस ने किर्क की मृत्यु पर जश्न मनाने वाले लोगों को भी याद किया, "उनकी मृत्यु के बाद, हमने मानवता के कुछ सबसे बुरे पहलू देखे हैं." उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमने लोगों को उनकी निंदा करते देखा है. हमने लोगों को उनकी हत्या को जायज़ ठहराते और उनकी मौत का जश्न मनाते देखा है."

किर्क की विधवा एरिका किर्क ने एक भावुक भाषण में टायलर रॉबिन्सन को माफ कर दिया, जिसने 10 सितंबर को यूटा वैली विश्वविद्यालय में किर्क को कथित तौर पर गोली मार दी थी. उन्होंने कहा, "मैं उसे माफ करती हूं, मैं उसे माफ करती हूं क्योंकि ईसा मसीह ने यही किया था. नफरत का जवाब नफरत नहीं है."

एरिका किर्क ने भी क्रूस पर यीशु के कथन को उद्धृत करते हुए कहा, "हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं."

"31 वर्षीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकार और टर्निंग प्वाइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क को 10 सितंबर को यूटा वैली विश्वविद्यालय में बोलते समय गर्दन में गोली मार दी गई, जैसा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है." अधिकारियों ने हत्या के सिलसिले में 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया. वहीं ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि उसके वामपंथी राजनीतिक विचार थे.

