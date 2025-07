ETV Bharat / international

रूस के कैमचटका में भीषण भूकंप, 8 मापी गई तीव्रता, जापान में सुनामी का अलर्ट - EARTHQUAKE KAMCHATKA RUSSIA

रूस के कैमचटका में भीषण भूकंप(प्रतीकात्मक फोटो) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 30, 2025 at 6:54 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 8:29 AM IST 3 Min Read

टोक्यो: रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आज एक शक्तिशाली भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.0 मापी गई. अभी तक इससे जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. सुनामी की लहरे आधे घंटे से भी कम समय में उत्तरी जापानी तटों तक पहुंच सकती है. 3 मीटर तक सुनामी का खतरा जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया. जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. बताया जाता है कि भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 8.0 दर्ज की गई. जापान के प्रशांत तट पर 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की. जापान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार भूकंप का केंद्र होक्काइडो से लगभग 250 किलोमीटर (160 मील) दूर था. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने पूर्व चेतावनी में सुधार की है. अब बताया जा रहा है कि 3 मीटर तक सुनामी का खतरा है. इससे पहले एक मीटर तक सुनामी की लहर का खतरा बताया गया था. संभवतः चेतावनी के आधे घंटे से भी कम समय में उत्तरी जापानी तटों तक पहुंच सकती है. बिजली गुल, मोबाइल फोन सेवा ठप

रूस की तास समाचार एजेंसी के अनुसार पास के सबसे बड़े शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की में भूकंप के चलते लोगों में दहशत देखी गई. कई लोग बिना जूतों या बाहरी कपड़ों के सड़कों पर भागते दिखे. घरों के अंदर अलमारियां गिर गई, शीशे टूट गए, कारें सड़क पर हिलने लगी और इमारतों की बालकनियां तक हिल गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कामचटका क्षेत्र की राजधानी में बिजली गुल होने और मोबाइल फोन सेवा ठप होने की भी सूचना है. अमेरिकी राज्य हवाई में भी सुनामी का खतरा अमेरिकी राज्य हवाई के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि भूकंप से एक सुनामी उत्पन्न हुई है जो सभी हवाई द्वीपों के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकती है. चेतावनी में कहा गया है कि जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. पहली लहरें स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास आने की उम्मीद थी. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप सुबह 8:25 बजे (मंगलवार को 23:25 GMT) आया और इसकी प्रारंभिक तीव्रता 8.0 दर्ज की गई. जापान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार भूकंप जापान के चार सबसे बड़े द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो से करीब 250 किलोमीटर (160 मील) दूर था और इसका प्रभाव बहुत कम महसूस किया गया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया जबकि यूएसजीसी ने शुरुआती रिपोर्टों के तुरंत बाद कहा कि भूकंप की तीव्रता 8.7 थी. बता दें कि जुलाई की शुरुआत में कामचटका के पास समुद्र में 5 बड़े भूकंप आए. इनमें से सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता 7.4 थी. सबसे बड़ा भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर और 180,000 की आबादी वाले पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से 144 किलोमीटर (89 मील) पूर्व में था. ये भी पढ़ें- अलास्का में तेज भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई तीव्रता - EARTHQUAKE IN ALASKA

टोक्यो: रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आज एक शक्तिशाली भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.0 मापी गई. अभी तक इससे जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. सुनामी की लहरे आधे घंटे से भी कम समय में उत्तरी जापानी तटों तक पहुंच सकती है. 3 मीटर तक सुनामी का खतरा जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया. जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. बताया जाता है कि भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 8.0 दर्ज की गई. जापान के प्रशांत तट पर 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की. जापान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार भूकंप का केंद्र होक्काइडो से लगभग 250 किलोमीटर (160 मील) दूर था. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने पूर्व चेतावनी में सुधार की है. अब बताया जा रहा है कि 3 मीटर तक सुनामी का खतरा है. इससे पहले एक मीटर तक सुनामी की लहर का खतरा बताया गया था. संभवतः चेतावनी के आधे घंटे से भी कम समय में उत्तरी जापानी तटों तक पहुंच सकती है. बिजली गुल, मोबाइल फोन सेवा ठप रूस की तास समाचार एजेंसी के अनुसार पास के सबसे बड़े शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की में भूकंप के चलते लोगों में दहशत देखी गई. कई लोग बिना जूतों या बाहरी कपड़ों के सड़कों पर भागते दिखे. घरों के अंदर अलमारियां गिर गई, शीशे टूट गए, कारें सड़क पर हिलने लगी और इमारतों की बालकनियां तक हिल गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कामचटका क्षेत्र की राजधानी में बिजली गुल होने और मोबाइल फोन सेवा ठप होने की भी सूचना है. अमेरिकी राज्य हवाई में भी सुनामी का खतरा अमेरिकी राज्य हवाई के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि भूकंप से एक सुनामी उत्पन्न हुई है जो सभी हवाई द्वीपों के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकती है. चेतावनी में कहा गया है कि जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. पहली लहरें स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास आने की उम्मीद थी. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप सुबह 8:25 बजे (मंगलवार को 23:25 GMT) आया और इसकी प्रारंभिक तीव्रता 8.0 दर्ज की गई. जापान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार भूकंप जापान के चार सबसे बड़े द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो से करीब 250 किलोमीटर (160 मील) दूर था और इसका प्रभाव बहुत कम महसूस किया गया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया जबकि यूएसजीसी ने शुरुआती रिपोर्टों के तुरंत बाद कहा कि भूकंप की तीव्रता 8.7 थी. बता दें कि जुलाई की शुरुआत में कामचटका के पास समुद्र में 5 बड़े भूकंप आए. इनमें से सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता 7.4 थी. सबसे बड़ा भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर और 180,000 की आबादी वाले पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से 144 किलोमीटर (89 मील) पूर्व में था. ये भी पढ़ें- अलास्का में तेज भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई तीव्रता - EARTHQUAKE IN ALASKA

Last Updated : July 30, 2025 at 8:29 AM IST