सोशल मीडिया ने कैसे डुबोया निरंकुश सरकारों को, ...जानें 'मी टू मूवमेंट' और 'ब्लैक लाइव मैटर' कैंपेन ने कैसे हिला दिया था समाज को
सोशल मीडिया के लोकप्रिय जनआंदोलनों के जरिए कई दमनकारी सरकारों को उखाड़ फेंका गया. जानें 'मी टू मूवमेंट' और 'ब्लैक लाइव मैटर' का दम.
Published : September 10, 2025 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया में बहुत दम है. अगर इसे पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल किया जाए तो विकास होता है. वहीं निगेटिव तरीके से इस्तेमाल करने पर ये विनाश के रास्ते पर ले जाता है. सोशल मीडिया की ही ये पॉवर थी कि दुनिया भर में इसकी पॉवर देखी गई. इस सोशल मीडिया द्वारा संचालित लोकप्रिय जनआंदोलनों से कई दमनकारी सरकारों और संस्थाओं को उखाड़ फेंका. वहीं मी टू मूवमेंट और ब्लैक लाइव मैटर जैसे कैंपेन ने समाज से लेकर संस्थाओं और सरकारों तक को हिला दिया.
सोशल मीडिया द्वारा संचालित लोकप्रिय जन आंदोलनों पर एक नजर:
ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति: 2011 की ट्यूनीशियाई क्रांति, जिसे जैस्मिन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग से काफी प्रभावित थी. इसने राष्ट्रपति बेन अली के शासन को आगे बढ़ाने और अंततः उखाड़ फेंकने में मदद की.
दिसंबर 2010 में, ट्यूनीशिया में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और खराब जीवन स्थितियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए, जब 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौअज़ीज़ी, एक सड़क विक्रेता ने एक महिला नगरपालिका अधिकारी द्वारा खुद को अपमानित करने का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली.
इससे ट्यूनीशिया में महान सामाजिक और राजनीतिक अशांति का दौर चला. इसके कारण अंततः राष्ट्रपति जीन एल अबिदीन बेन अली, जो 1987 से ट्यूनीशिया पर शासन कर रहे थे, देश छोड़कर भाग गए.
अरब स्प्रिंग: ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति ने मध्य पूर्व में भी इसी तरह के विद्रोह को प्रेरित किया. इसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है. लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया और बहरीन ने ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन देखे. अरब क्रांतिकारियों ने शेड्यूल करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया.
इसमें विरोध प्रदर्शनों को समन्वित करने के लिए ट्विटर और इसे दुनिया को दिखाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल किया. फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रमुख माध्यम रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरने और सैन्य बलों पर काबू पाने के लिए खुद को संगठित किया.
अरब क्रांति, जिसने ट्यूनीशिया और मिस्र में शक्तिशाली तानाशाहों के पतन को चिह्नित किया, काफी हद तक सोशल मीडिया द्वारा सक्षम हुई. अरब स्प्रिंग ने लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, मिस्र के होस्नी मुबारक और यमन के अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटा दिया.
ऑक्युपाई मूवमेंट 2011: ऑक्युपाई मूवमेंट सितंबर 2011 में शुरू हुआ जब एडबस्टर्स पत्रिका के आह्वान से प्रेरित होकर कार्यकर्ता सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के ज़ुकोटी पार्क में एकत्रित हुए. यह मुख्य रूप से आय असमानता के खिलाफ संदेश फैलाने और आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाने पर केंद्रित था.
इस विकेन्द्रीकृत और नेतृत्वहीन आंदोलन ने दुनिया भर के हजारों लोगों को लगभग पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से संगठित किया. काफी हद तक ट्विटर और फेसबुक तथा मीटअप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग जुड़े और एकत्रित हुए. नवंबर 2011 तक, ऑक्युपाई आंदोलन (ऑक्युपाई कैंपों के माध्यम से भौतिक रूप से और सोशल मीडिया और इंटरनेट मंचों के माध्यम से आभासी रूप से) 82 देशों के 951 शहरों में फैल चुका था.
यूरोमैदान विद्रोह: यूक्रेन में 2013 का यूरोमैदान विद्रोह एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसे सोशल मीडिया ने हवा दी और देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाया. यूरोमैदान विरोध प्रदर्शन 21 नवंबर 2013 को कीव के मैदान नेजालेझ्नोस्ती में बड़े विरोध प्रदर्शनों के साथ शुरू हुआ.
राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के यूरोपीय संघ संघ समझौते पर हस्ताक्षर न करने और इसके बजाय रूस के साथ घनिष्ठ संबंध चुनने के फैसले के खिलाफ. विरोध प्रदर्शन कीव के स्वतंत्रता चौक पर हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नियमित रूप से झड़पें हुईं.
फरवरी 2014 में, संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी करने के बाद विरोध प्रदर्शन घातक हो गया. इसके परिणामस्वरूप लगभग 100 प्रदर्शनकारियों और 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. 21 फरवरी को, यानुकोविच और उनकी सरकार के प्रमुख सदस्य रूस भाग गए.
मी टू मूवमेंट 2017: मी टू मूवमेंट ने भी किसी आंदोलन को ऊर्जा देने में सोशल मीडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया. यह मुहावरा तराना बर्क ने 2006 में मी टू गैर-लाभकारी संस्था की शुरुआत करते समय गढ़ा था. हालांकि इसने तब ध्यान आकर्षित किया जब एलिसा मिलानो का इस हैशटैग वाला ट्वीट 11 साल बाद 2017 में वायरल हुआ.
यह कई महिलाओं के लिए कई हाई-प्रोफाइल पुरुष हस्तियों के साथ अपने अनुभव और उनके अनुचित कार्यों को साझा करने का एक उत्प्रेरक था. एक अध्ययन से पता चला है कि मिलानो के वायरल ट्वीट के बाद के वर्ष में हैशटैग #MeToo का 1.9 करोड़ बार इस्तेमाल किया गया था. इसके परिणामस्वरूप टाइम पत्रिका ने #MeToo कार्यकर्ताओं को वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में नामित किया.
लेबनान में व्हाट्सएप क्रांति: 2019 की लेबनानी क्रांति, जिसे व्हाट्सएप क्रांति के नाम से भी जाना जाता है. इसमें सोशल मीडिया की एक और प्रमुख भूमिका थी. ये विरोध प्रदर्शन पेट्रोल, तंबाकू और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर वीओआईपी कॉल पर नियोजित करों के विरोध में शुरू हुए थे. इन विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप साद अल-हरीरी ने 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि लेबनान में कोई सार्थक राजनीतिक बदलाव नहीं ला पाए.
हांगकांग विरोध प्रदर्शन 2019: 9 जून, 2019 को, 10 लाख हांगकांग नागरिकों ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में सड़कों पर मार्च किया, प्रत्यर्पण विधेयक, शहर की सरकार को संदिग्धों को मुख्य भूमि चीन प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे देता. इसने एक विरोध आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया जो 2020 तक जारी रहा.
सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स ने प्रदर्शनकारियों को अपने कार्यों को तेजी से और कुशलता से समन्वित करने, विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और चीनी सरकार और हांगकांग पुलिस के आधिकारिक आख्यानों को चुनौती देने में मदद की, इन सभी ने विरोध प्रदर्शनों की सफलता में योगदान दिया.
ब्लैक लाइव मैटर 2020: मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो बनाया गया और इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. हैशटैग #BlackLivesMatter न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिरोध और एकजुटता का प्रतीक बन गया.
सोशल मीडिया ने लोगों को पुलिस की बर्बरता का दस्तावेजीकरण करने, प्रत्यक्ष अनुभव साझा करने और हाशिए पर पड़ी उन आवाजों के लिए एक मंच बनाने का मौका दिया, जिन्हें मुख्यधारा के मीडिया द्वारा ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया गया था.
2021 कोलंबिया विरोध प्रदर्शन: 28 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रपति इवान डुके द्वारा कांग्रेस में कर सुधार विधेयक पेश किए जाने के बाद, कोलंबिया में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया. "राष्ट्रीय हड़ताल" या "पारो नैशनल" के नाम से जाना जाने वाला यह सामाजिक आंदोलन महामारी के दौरान कर वृद्धि का विरोध करने के लिए उभरा.
दक्षिण-पश्चिम कोलंबिया के सबसे बड़े शहरों में से एक, कैली, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र था. कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्ट और वीडियो प्रकाशित करने के लिए फेसबुक और ट्विटर का सहारा लिया.
प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों के बेतहाशा बल प्रयोग और पुलिस बलों व स्थानीय बुनियादी ढांचे पर नागरिकों के हमलों के वीडियो वायरल हुए. मई 2021 की शुरुआत में सरकार द्वारा कर सुधार विधेयक वापस लेने का फैसला करने के बाद भी, विरोध प्रदर्शन जारी रहे.
क्यूबा विरोध प्रदर्शन 2021: क्यूबा के हवाना में 11 जुलाई को राष्ट्रीय कैपिटल बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लोगों ने सड़कों पर उमड़ी भीड़ को खाद्यान्न की कमी, राज्य की अप्रभावी कोविड-19 प्रतिक्रिया और लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक व आर्थिक संकट पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए #SOSCuba और #11J हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला चिल्लाई, "हमने खामोशी का पर्दा हटा दिया."
श्रीलंका में 2022 का सरकार विरोधी प्रदर्शन: 2022 में, श्रीलंका में देश के बढ़ते आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और राजपक्षे परिवार के सदस्यों का इस्तीफा थी. सोशल मीडिया पर हैशटैग #GoHomeGota का नारा ज़ोरदार रहा और जुलाई में, हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया. इससे राजपक्षे को भागना पड़ा. आलीशान राष्ट्रपति भवन में जश्न मनाते प्रदर्शनकारियों के वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.
बांग्लादेश में 2024 के छात्रों का विरोध प्रदर्शन: कोटा सुधारों के विरोध में हुए प्रदर्शन ने 2024 में बांग्लादेश के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में से एक को जन्म दिया. जुलाई में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन शेख हसीना सरकार द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के बाद और बढ़ गए. इसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. अंततः 5 अगस्त को हसीना को इस्तीफा देना पड़ा.
2025 इंडोनेशियाई विरोध प्रदर्शन: इंडोनेशिया में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रही. जकार्ता में विरोध प्रदर्शन सांसदों के भत्तों में प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में शुरू हुआ, क्योंकि आम इंडोनेशियाई लोग उच्च जीवन-यापन लागत और युवा बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं. विरोध प्रदर्शनों के दौरान, कई हाई-प्रोफाइल राजनेताओं के घरों को लूट लिया गया और उनकी विलासितापूर्ण जीवनशैली के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे और भी अधिक आक्रोश फैल गया.
ये भी पढ़ें -
सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र