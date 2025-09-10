ETV Bharat / international

सोशल मीडिया ने कैसे डुबोया निरंकुश सरकारों को, ...जानें 'मी टू मूवमेंट' और 'ब्लैक लाइव मैटर' कैंपेन ने कैसे हिला दिया था समाज को

सोमवार को काठमांडू में संसद भवन के बाहर लोगों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. ( फोटो - एएनआई )

हैदराबाद: सोशल मीडिया में बहुत दम है. अगर इसे पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल किया जाए तो विकास होता है. वहीं निगेटिव तरीके से इस्तेमाल करने पर ये विनाश के रास्ते पर ले जाता है. सोशल मीडिया की ही ये पॉवर थी कि दुनिया भर में इसकी पॉवर देखी गई. इस सोशल मीडिया द्वारा संचालित लोकप्रिय जनआंदोलनों से कई दमनकारी सरकारों और संस्थाओं को उखाड़ फेंका. वहीं मी टू मूवमेंट और ब्लैक लाइव मैटर जैसे कैंपेन ने समाज से लेकर संस्थाओं और सरकारों तक को हिला दिया. सोशल मीडिया द्वारा संचालित लोकप्रिय जन आंदोलनों पर एक नजर:

ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति: 2011 की ट्यूनीशियाई क्रांति, जिसे जैस्मिन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग से काफी प्रभावित थी. इसने राष्ट्रपति बेन अली के शासन को आगे बढ़ाने और अंततः उखाड़ फेंकने में मदद की. दिसंबर 2010 में, ट्यूनीशिया में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और खराब जीवन स्थितियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए, जब 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौअज़ीज़ी, एक सड़क विक्रेता ने एक महिला नगरपालिका अधिकारी द्वारा खुद को अपमानित करने का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली. इससे ट्यूनीशिया में महान सामाजिक और राजनीतिक अशांति का दौर चला. इसके कारण अंततः राष्ट्रपति जीन एल अबिदीन बेन अली, जो 1987 से ट्यूनीशिया पर शासन कर रहे थे, देश छोड़कर भाग गए. अरब स्प्रिंग: ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति ने मध्य पूर्व में भी इसी तरह के विद्रोह को प्रेरित किया. इसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है. लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया और बहरीन ने ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन देखे. अरब क्रांतिकारियों ने शेड्यूल करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया. इसमें विरोध प्रदर्शनों को समन्वित करने के लिए ट्विटर और इसे दुनिया को दिखाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल किया. फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रमुख माध्यम रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरने और सैन्य बलों पर काबू पाने के लिए खुद को संगठित किया. अरब क्रांति, जिसने ट्यूनीशिया और मिस्र में शक्तिशाली तानाशाहों के पतन को चिह्नित किया, काफी हद तक सोशल मीडिया द्वारा सक्षम हुई. अरब स्प्रिंग ने लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, मिस्र के होस्नी मुबारक और यमन के अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटा दिया. ऑक्युपाई मूवमेंट 2011: ऑक्युपाई मूवमेंट सितंबर 2011 में शुरू हुआ जब एडबस्टर्स पत्रिका के आह्वान से प्रेरित होकर कार्यकर्ता सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के ज़ुकोटी पार्क में एकत्रित हुए. यह मुख्य रूप से आय असमानता के खिलाफ संदेश फैलाने और आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाने पर केंद्रित था. इस विकेन्द्रीकृत और नेतृत्वहीन आंदोलन ने दुनिया भर के हजारों लोगों को लगभग पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से संगठित किया. काफी हद तक ट्विटर और फेसबुक तथा मीटअप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग जुड़े और एकत्रित हुए. नवंबर 2011 तक, ऑक्युपाई आंदोलन (ऑक्युपाई कैंपों के माध्यम से भौतिक रूप से और सोशल मीडिया और इंटरनेट मंचों के माध्यम से आभासी रूप से) 82 देशों के 951 शहरों में फैल चुका था. यूरोमैदान विद्रोह: यूक्रेन में 2013 का यूरोमैदान विद्रोह एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसे सोशल मीडिया ने हवा दी और देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाया. यूरोमैदान विरोध प्रदर्शन 21 नवंबर 2013 को कीव के मैदान नेजालेझ्नोस्ती में बड़े विरोध प्रदर्शनों के साथ शुरू हुआ. राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के यूरोपीय संघ संघ समझौते पर हस्ताक्षर न करने और इसके बजाय रूस के साथ घनिष्ठ संबंध चुनने के फैसले के खिलाफ. विरोध प्रदर्शन कीव के स्वतंत्रता चौक पर हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नियमित रूप से झड़पें हुईं. फरवरी 2014 में, संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी करने के बाद विरोध प्रदर्शन घातक हो गया. इसके परिणामस्वरूप लगभग 100 प्रदर्शनकारियों और 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. 21 फरवरी को, यानुकोविच और उनकी सरकार के प्रमुख सदस्य रूस भाग गए. मी टू मूवमेंट 2017: मी टू मूवमेंट ने भी किसी आंदोलन को ऊर्जा देने में सोशल मीडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया. यह मुहावरा तराना बर्क ने 2006 में मी टू गैर-लाभकारी संस्था की शुरुआत करते समय गढ़ा था. हालांकि इसने तब ध्यान आकर्षित किया जब एलिसा मिलानो का इस हैशटैग वाला ट्वीट 11 साल बाद 2017 में वायरल हुआ.