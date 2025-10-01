ETV Bharat / international

जलवायु परिवर्तन को ठीक करने की मुहिम छेड़ेंगे पोप, 140 करोड़ कैथोलिकों को करेंगे एकजुट

जलवायु परिवर्तन को लेकर कैथोलिकों को एकजुट करेंगे पोप. ( AFP )

By AFP Published : October 1, 2025 at 1:31 PM IST

वेटिकन सिटी: पोप लियो XIV आज रोम के पास एक जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे. इसमें "टर्मिनेटर" स्टार अर्नोल्ड श्वार्जनेगर भी शामिल होंगे. यह तीन दिवसीय कार्यक्रम दिवंगत पोप फ्रांसिस के ऐतिहासिक जलवायु घोषणापत्र "लौदातो सी" की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो मानव-जनित वैश्विक तापमान वृद्धि पर कार्रवाई का आह्वान था. फ्रांसिस के निधन के बाद मई में चुने गए अमेरिका में जन्मे पोप लियो ने अपने पूर्ववर्ती के आह्वान को दोहराते हुए जोर दिया है कि अब शब्दों की जगह "निर्णायक और समन्वित जलवायु कार्रवाई" करने का समय आ गया है. समय की अहमियत समझी जा सकती है. जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले उत्सर्जन दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि को 2015 के पेरिस समझौते के तहत सहमत सुरक्षित स्तरों तक सीमित रखने के लिए दशक के अंत तक इसे लगभग आधा करना होगा. इसे कैसे हासिल किया जाए, इस पर नवंबर में ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी. आयोजकों ने बताया कि इसी के मद्देनजर, "जलवायु न्याय के लिए आशा जगाना" कार्यक्रम - जो कास्टेल गंडोल्फो में आयोजित किया जाएगा, जहां पोप का ग्रीष्मकालीन निवास है. उसमें हुई प्रगति और वर्तमान में आवश्यक "तत्काल कदमों" पर विचार किया जाएगा. एक्शन हीरो से पर्यावरण कार्यकर्ता बने श्वार्जनेगर ने मंगलवार को वेटिकन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैथोलिक चर्च के लिए इस वैश्विक चुनौती के समर्थन में अपना योगदान देना "बहुत जरूरी" है. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "कोई एक व्यक्ति अकेले प्रदूषण को 'खत्म' नहीं कर सकता." श्वार्जनेगर ने आगे कहा, "हमें मिलकर काम करना होगा. दुनिया में 1.4 अरब कैथोलिक हैं, 2 लाख चर्च हैं और लगभग 4 लाख पादरी हैं. संचार की शक्ति की कल्पना कीजिए." "इन 1.4 अरब कैथोलिकों में से हर एक पर्यावरण के लिए एक योद्धा बन सकता है."