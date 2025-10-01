ETV Bharat / international

जलवायु परिवर्तन को ठीक करने की मुहिम छेड़ेंगे पोप, 140 करोड़ कैथोलिकों को करेंगे एकजुट

पोप लियो XIV और स्टार और पर्यावरण कार्यकर्ता अर्नोल्ड श्वार्जनेगर जलवायु परिवर्तन को 'समाप्त' करने के लिए कैथोलिकों को एकजुट करेंगे.

Pope On Climate Change
जलवायु परिवर्तन को लेकर कैथोलिकों को एकजुट करेंगे पोप. (AFP)
By AFP

Published : October 1, 2025 at 1:31 PM IST

वेटिकन सिटी: पोप लियो XIV आज रोम के पास एक जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे. इसमें "टर्मिनेटर" स्टार अर्नोल्ड श्वार्जनेगर भी शामिल होंगे.

यह तीन दिवसीय कार्यक्रम दिवंगत पोप फ्रांसिस के ऐतिहासिक जलवायु घोषणापत्र "लौदातो सी" की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो मानव-जनित वैश्विक तापमान वृद्धि पर कार्रवाई का आह्वान था.

फ्रांसिस के निधन के बाद मई में चुने गए अमेरिका में जन्मे पोप लियो ने अपने पूर्ववर्ती के आह्वान को दोहराते हुए जोर दिया है कि अब शब्दों की जगह "निर्णायक और समन्वित जलवायु कार्रवाई" करने का समय आ गया है.

समय की अहमियत समझी जा सकती है. जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले उत्सर्जन दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि को 2015 के पेरिस समझौते के तहत सहमत सुरक्षित स्तरों तक सीमित रखने के लिए दशक के अंत तक इसे लगभग आधा करना होगा. इसे कैसे हासिल किया जाए, इस पर नवंबर में ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी.

आयोजकों ने बताया कि इसी के मद्देनजर, "जलवायु न्याय के लिए आशा जगाना" कार्यक्रम - जो कास्टेल गंडोल्फो में आयोजित किया जाएगा, जहां पोप का ग्रीष्मकालीन निवास है. उसमें हुई प्रगति और वर्तमान में आवश्यक "तत्काल कदमों" पर विचार किया जाएगा.

एक्शन हीरो से पर्यावरण कार्यकर्ता बने श्वार्जनेगर ने मंगलवार को वेटिकन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैथोलिक चर्च के लिए इस वैश्विक चुनौती के समर्थन में अपना योगदान देना "बहुत जरूरी" है. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "कोई एक व्यक्ति अकेले प्रदूषण को 'खत्म' नहीं कर सकता."

श्वार्जनेगर ने आगे कहा, "हमें मिलकर काम करना होगा. दुनिया में 1.4 अरब कैथोलिक हैं, 2 लाख चर्च हैं और लगभग 4 लाख पादरी हैं. संचार की शक्ति की कल्पना कीजिए." "इन 1.4 अरब कैथोलिकों में से हर एक पर्यावरण के लिए एक योद्धा बन सकता है."

कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर बुधवार को ब्राजील की पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा और पोप लियो के साथ भाषण देंगे, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को "सामाजिक, आर्थिक और मानवीय न्याय का विषय" घोषित किया है.

पोप ने सितंबर में लिखा था, "ऐसी दुनिया में जहां हमारे सबसे कमजोर भाई-बहन जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का सबसे पहले सामना करते हैं... सृष्टि की देखभाल हमारी आस्था और मानवता की अभिव्यक्ति बन जाती है."

कैथोलिक चर्च के प्रमुख के रूप में चुने जाने से पहले, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने पेरू में एक मिशनरी के रूप में लगभग 20 साल बिताए, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जिनमें भीषण बाढ़ भी शामिल है, से प्रभावित कमजोर समुदायों की मदद की.

श्वार्ज़नेगर ने कहा कि यह सम्मेलन, जो बिशपों, जलवायु और जैव विविधता विशेषज्ञों, स्वदेशी नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है. यह "जनशक्ति" का उपयोग करने का एक अवसर है.

सम्मेलन का आयोजन करने वाले लौदातो सी आंदोलन की प्रमुख लोर्ना गोल्ड ने कहा कि प्रतिभागी पोप फ्रांसिस की स्मृति में जलवायु कार्रवाई के उनके आह्वान के "विजन को पूरा करने" का एक नया संकल्प लेंगे, जिसे बाद में COP30 में प्रस्तुत किया जाएगा.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हम जानते हैं कि हमारे नेता पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं... (और) इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं." उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य "यह देखना है कि हम गैर-सरकारी संस्थाएँ कैसे आगे बढ़ सकते हैं."

विशेषज्ञों ने फ्रांसिस को उनके "लौदातो सी" विश्वपत्र के माध्यम से ऐतिहासिक 2015 पेरिस जलवायु समझौते को प्रभावित करने का श्रेय दिया. इसमें तर्क दिया गया था कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं आसन्न पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार हैं. लगभग एक दशक बाद 2023 में, फ्रांसिस ने चेतावनी दी कि कुछ नुकसान "पहले से ही अपरिवर्तनीय" है.

