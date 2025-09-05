ETV Bharat / international

पोप ने दिया गाजा युद्ध खत्म करने पर जोर, द्वि-राज्य समाधान की ओर किया इशारा, इजराइली प्रेसिडेंट से की चर्चा - POPE LEO ON GAZA CRISIS

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग (बाएं) गुरुवार को वेटिकन में एक निजी मुलाकात के दौरान पोप लियो XIV से पोप के निजी पुस्तकालय में मिलते हुए. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 5, 2025 at 3:42 PM IST 3 Min Read