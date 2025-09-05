पोप ने दिया गाजा युद्ध खत्म करने पर जोर, द्वि-राज्य समाधान की ओर किया इशारा, इजराइली प्रेसिडेंट से की चर्चा - POPE LEO ON GAZA CRISIS
इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग के साथ बैठक के दौरान गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए पोप लियो ने द्वि-राज्य समाधान पर जोर दिया.
Published : September 5, 2025 at 3:42 PM IST
रोम: पोप लियो XIV और उनके शीर्ष राजनयिकों ने गुरुवार को इजराइली राष्ट्रपति से कहा कि द्वि-राज्य समाधान ही "युद्ध से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता" है. वेटिकन ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और अकाल से पीड़ित फिलिस्तीनियों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया.
लियो की इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से मुलाकात के बाद वेटिकन ने एक असामान्य रूप से विस्तृत बयान जारी किया. हर्ज़ोग ने वेटिकन के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और विदेश मंत्री आर्कबिशप पॉल गैलाघर से भी मुलाकात की.
हर्ज़ोग ने अपनी ओर से कहा कि उन्होंने लियो से बंधकों के परिवारों से मिलने का अनुरोध किया है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया है.
यह मुलाकात इतिहास के पहले अमेरिकी पोप और इजराइली राष्ट्राध्यक्ष की पहली मुलाकात थी. जुलाई में गाजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर एक इजराइली गोलाबारी के बाद लियो ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और एक पादरी घायल हो गए थे.
वेटिकन ने पूरे युद्ध के दौरान राजनयिक तटस्थता की अपनी परंपरा को बनाए रखने की कोशिश की है. साथ ही गाजा में नागरिकों पर इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बंधकों की वापसी का आह्वान किया है.
इससे पहले दिवंगत पोप फ्रांसिस ने भी गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर नाराजगी जताई थी. इसके साथ ही दिवंगत पोप ने यह निर्धारित करने के लिए जांच की मांग की है कि क्या ये नरसंहार थे.
वार्ता के बाद अपने बयान में, वेटिकन ने कहा कि वार्ता के दौरान वेटिकन ने आशा व्यक्त की कि "वार्ता शीघ्रता से फिर से शुरू होगी, ताकि सद्भावना और साहसी निर्णयों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सके. इसके साथ ही तत्काल एक स्थायी युद्ध विराम हो.
वहीं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता की सुरक्षित पहुंच को सुगम बनाया जा सके. इसके साथ ही मानवीय कानूनों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों की वैध आकांक्षाओं का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करना संभव हो सके.
इसके साथ ही वेटिकन के पोप ने गाजा युद्ध से बाहर निकलने के एकमात्र उपाय के रूप में द्वि-राज्य समाधान पर जोर दिया.
गौर करें तो हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले में 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और युद्ध छिड़ गया था. अधिकतर बंधकों को पिछले युद्ध विराम या अन्य समझौतों के दौरान रिहा कर दिया गया था.
