'शांति नहीं राजनीति को मिली प्राथमिकता', ट्रंप को पुरस्कार न मिलने पर व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति की आलोचना की

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की है.

डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 6:04 PM IST

वॉशिंगटन: इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज किए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति की आलोचना की और इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया. व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने कहा कि यह पूर्वाग्रह को दर्शाता है.

स्टीवन चेउंग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक बार फिर, नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज़्यादा राजनीति को महत्व देते हैं. यह चूक वैश्विक शांति के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के बजाय पूर्वाग्रह को दर्शाती है."

स्टीवन चेउंग ने आगे कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में शांति समझौते करते रहेंगे, युद्धों को समाप्त करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे. उनका दिल एक मानवतावादी है और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके."

ट्रंप ने ओबामा पर निशाना साधा
घोषणा से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्हें कुछ न करने और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें (ओबामा) यह पुरस्कार कुछ न करने के लिए मिला.

बता दें कि बराक ओबामा को पदभार ग्रहण करने के आठ महीने बाद 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उस समय नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों का हवाला दिया था.

जनवरी में ओवल ऑफिस में वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने और आठ युद्धों को समाप्त करने में अपने प्रशासन की भूमिका की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि वह परिणामों से प्रेरित हैं, मान्यता से नहीं. पदभार ग्रहण करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो (PRIO) को भी प्रभावित करने की कोशिश की है, जो नोबेल चयन प्रक्रिया में सलाहकार की भूमिका निभाता है.

नोबेल शांति पुरस्कार 2025
नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने घोषणा की है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की है. उन्हें यह पुरस्कार देश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण ट्रांजिशन के लिए उनके संघर्ष के कारण दिया जा रहा है.

मारिया कोरिना मचाडो को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ($1.2 मिलियन) का यह पुरस्कार ऐसे समय में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है जब कई देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे हैं. नोबेल शांति पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को ओस्लो में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाएगा.

चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार
अब तक, चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिलाहै. थियोडोर रूजवेल्ट (1906) को रूस-जापान युद्ध की समाप्ति में मध्यस्थता के लिए, वुडरो विल्सन (1919) को राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए, जिमी कार्टर (2002) को उनके मानवाधिकार और शांति कार्यों के लिए और बराक ओबामा (2009) को उनके राजनयिक प्रयासों के लिए यह सम्मान मिला है.

