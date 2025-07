ETV Bharat / international

मालदीव के माले पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने किया स्वागत

माले: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के विदेशी दौरे के दूसरे चरण में शुक्रवार को मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद थे. बता दें, पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह के चीफ गेस्ट हैं और वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं. बता दें, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया. जानकारी के मुताबिक मालदीव की राजधानी माले में शुक्रवार को उत्सव का माहौल था, जहां बड़े-बड़े पोस्टर, रंग-बिरंगे बैनर और लहराते भारतीय झंडे लगे हुए थे. यह द्वीपीय देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वागत' संदेश वाले पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए, जिनमें से कुछ बैनरों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है. सड़कों पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं और कई बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की प्रतीक्षा में उनकी तस्वीरें और पेंटिंग लिए हुए दिखाई दिए. बता दें, इस बार मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है. यह प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख की पहली यात्रा है. वहीं, मालदीव में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर उत्साह व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले, भारतीय समुदाय ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे पास एक महान नेता है. हमें ऑपरेशन सिंदूर, उनके द्वारा की गई कार्रवाई और भारत में हो रहे विकास पर गर्व है. अपने प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है. भारत ने हाल के वर्षों में विकास सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आपातकालीन सहायता के माध्यम से मालदीव का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पढ़ें: ब्रिटेन की यात्रा समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के लिए रवाना, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल

