पीएम मोदी ने लिखी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, बताया मन से निकले विचार

रोम: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा 'आई एम जॉर्जिया' का जल्द ही रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्मकथा की प्रस्तावना का एक भाग लिखा है. पीएम मोदी ने मेलोनी की आत्मकथा को 'मन की बात' यानी दिल से निकले विचारों की संज्ञा दी है और उन्हें "विचारों और हृदय का संगम करने वाली एक असाधारण राजनीतिक नेता" बताया है.

जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा भारत में 'आई एम जियोर्जिया - माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स' शीर्षक के तहत जारी की जाएगी.

पुस्तक की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री मोदी भारत और इटली के बीच घनिष्ठता पर जोर देते हैं. मोदी के अनुसार यह घनिष्ठता "साझा सभ्यतागत झुकाव, जैसे विरासत की रक्षा, समुदाय की शक्ति और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्त्रीत्व का उत्सव" पर आधारित है.

इतालवी मीडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले केवल दो अन्य प्रस्तावनाएं लिखी हैं. 2014 में, आनंदीबेन पटेल को समर्पित एक पुस्तक के लिए, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह ली थी और 2017 में हेमा मालिनी की आत्मकथा के लिए.

रिपोर्ट में कहा गया है, "मेलोनी की पुस्तक की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यक्तिगत संकेत का प्रतिनिधित्व करती है. नेताओं के बीच संबंध 1 दिसंबर, 2023 से विशेष ध्यान का केंद्र रहे हैं, जब मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दुबई में COP28 में ली गई एक सेल्फी पोस्ट की थी. हैशटैग #Melodi का प्रयोग किया था.