पीएम मोदी ने लिखी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, बताया मन से निकले विचार

रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा भारत में 'आई एम जियोर्जिया - माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स' शीर्षक के तहत जारी की जाएगी.

PM Modi writes preface to Italian PM Giorgia Meloni autobiography described as Mann Ki Baat
पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (File/ ANI)
रोम: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा 'आई एम जॉर्जिया' का जल्द ही रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्मकथा की प्रस्तावना का एक भाग लिखा है. पीएम मोदी ने मेलोनी की आत्मकथा को 'मन की बात' यानी दिल से निकले विचारों की संज्ञा दी है और उन्हें "विचारों और हृदय का संगम करने वाली एक असाधारण राजनीतिक नेता" बताया है.

जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा भारत में 'आई एम जियोर्जिया - माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स' शीर्षक के तहत जारी की जाएगी.

पुस्तक की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री मोदी भारत और इटली के बीच घनिष्ठता पर जोर देते हैं. मोदी के अनुसार यह घनिष्ठता "साझा सभ्यतागत झुकाव, जैसे विरासत की रक्षा, समुदाय की शक्ति और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्त्रीत्व का उत्सव" पर आधारित है.

इतालवी मीडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले केवल दो अन्य प्रस्तावनाएं लिखी हैं. 2014 में, आनंदीबेन पटेल को समर्पित एक पुस्तक के लिए, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह ली थी और 2017 में हेमा मालिनी की आत्मकथा के लिए.

रिपोर्ट में कहा गया है, "मेलोनी की पुस्तक की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यक्तिगत संकेत का प्रतिनिधित्व करती है. नेताओं के बीच संबंध 1 दिसंबर, 2023 से विशेष ध्यान का केंद्र रहे हैं, जब मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दुबई में COP28 में ली गई एक सेल्फी पोस्ट की थी. हैशटैग #Melodi का प्रयोग किया था.

वहीं, मेलोनी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके शब्द दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन की गवाही देते हैं. इतालवी न्यूज एजेंसी एडनक्रोनोस ने मेलोनी के हवाले से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है, ने 'आई एम जॉर्जिया' पुस्तक के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं, वे मुझे गहराई से छूते हैं और सम्मान देते हैं. मैं दिल की गहराइयों से उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूं और ये हमारे देशों के बीच मजबूत बंधन की गवाही देते हैं."

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'आई एम जॉर्जिया' पुस्तक के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावना अपने व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक लहजे के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि भारतीय नेता इस संदेश को मेलोनी के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता और परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की उनकी साझा क्षमता से जोड़ते हैं.

एडनक्रोनोस ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा, "मुझे विश्वास है कि इसे (आत्मकथा को) एक असाधारण समकालीन राजनीतिक नेता और देशभक्त की प्रेरणादायक कहानी के रूप में स्वीकार किया जाएगा. इस प्रस्तावना को लिखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी."

यह भी पढ़ें- त्रिनिदाद- टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने पीएम मोदी और भारत की मानवीय कूटनीति की प्रशंसा की

