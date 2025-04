ETV Bharat / international

पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा: दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, कई समझौतों पर होगी चर्चा - PM MODI SRILANKA VISIT

श्रीलंका पहुंचने पर PM मोदी का जोरदार स्वागत ( @narendramodi )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 5, 2025 at 10:09 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read

कोलंबो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. भारत के झंडे लिए उत्साह से भरे लोगों ने पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे पर अपनी खुशी व्यक्त की. होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय प्रवासियों से हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए देखा गया. उन्होंने इस अवसर पर होटल में एक कठपुतली शो का भी आनंद लिया. "साझा भविष्य के लिए साझेदारी": भारत-श्रीलंका संबंधों को मिलेगी नई दिशा

शुक्रवार को कोलंबो पहुंचे पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात करेंगे और "साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने" के संयुक्त दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे. इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है. थाईलैंड से श्रीलंका: क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा

श्रीलंका पहुंचने से पहले पीएम मोदी थाईलैंड गए थे, जहां उन्होंने अपने थाई समकक्ष पैतोंगटार्न शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं.

योग को मिली पहचान: स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख ने की पीएम मोदी की प्रशंसा

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में योग विभाग के प्रमुख व्यास कल्याणसुंदरम ने योग के प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों ने योग को एक नई पहचान और पहचान दी है. "योग विभिन्न आश्रमों, संस्थानों, योगियों, महान संतों और ऋषियों में मौजूद था. प्रधानमंत्री के प्रयासों ने इसे पहचान और पहचान दी है. इससे पहले, यह केवल कुछ लोगों के समूह के साथ था... जो आध्यात्मिकता को उपचार के रूप में, आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में मानते थे. लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों ने एक थेरेपी के रूप में एक और कदम आगे बढ़ाया और व्यक्तिगत, सार्वजनिक या कॉर्पोरेट जीवन में व्यक्ति की दक्षता को बढ़ाया..." उन्होंने आगे कहा कि श्रीलंका में भी योग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है और यहां तक कि विभिन्न होटलों में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने योग और आयुर्वेद को साथ-साथ चलने वाला बताते हुए कहा कि सभी ने इसे स्वीकार किया है. बारिश के बीच भी भव्य स्वागत: शीर्ष मंत्रियों ने किया पीएम मोदी का अभिनंदन

बारिश के बावजूद श्रीलंका के छह शीर्ष मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी की. जिनमें विदेश मामलों, विदेशी रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिता हेराथ; स्वास्थ्य और जनसंचार मंत्री और मुख्य सरकारी सचेतक नलिंदा जयतिसा; श्रम मंत्री और आर्थिक विकास उप मंत्री अनिल जयंता; मत्स्य पालन, जलीय और महासागर संसाधन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर; महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज; और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री क्रिशांता अबेसेना शामिल थे. पीएम मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, "कोलंबो में उतरा. एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने वाले मंत्रियों और गणमान्य लोगों का आभारी हूं. श्रीलंका में कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं." अनुराधापुरा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

यात्रा के दौरान, पीएम मोदी भारत की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अनुराधापुरा भी जाएंगे. यह भी पढ़ें- पीएम मोदी और यूनुस एक साथ बैठे नजर आए, बढ़ती दूरियों के बीच BIMSTEC डिनर में दिखे

