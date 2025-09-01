तियानजिन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के तियानजिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. बैठक में दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया गया.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को शंघाई सहयोग बैठक (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की.
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक साथ यात्रा की. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है."
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत और रूस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें मॉस्को से रियायती कच्चे तेल की खरीद के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना शामिल है.
व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए भारत की बार-बार आलोचना की है, और नई दिल्ली पर "क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट" के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है.
व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को भारत द्वारा सुचारू बनाने पर अपनी निराशा व्यक्त की है, क्योंकि पीएम मोदी वर्तमान में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
पीएम मोदी ने एससीओ में अपने संबोधन में, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के बीच संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहाकि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी न सिर्फ़ व्यापार को बढ़ावा देती है, बल्कि विकास और विश्वास के द्वार भी खोलती है. इसी को ध्यान में रखते हुए, हम चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी पहलों पर काम कर रहे हैं. इससे हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
तीसरे स्तंभ का वर्णन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान 2023 में सहयोग और सुधार के अवसर ऊर्जा के नए विचार लेकर आए हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "स्टार्टअप, नवाचार, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत ऐसे नए क्षेत्र थे जिन्हें भारत ने शामिल किया.
हमारा प्रयास सरकारों से बाहर एससीओ के दायरे का विस्तार करना था।" रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एससीओ के भीतर संवाद एक नई यूरेशियन सुरक्षा प्रणाली की नींव रखने में मदद करता है, जो पुराने यूरोकेंद्रित और यूरो-अटलांटिक मॉडलों की जगह लेगी.
पुतिन ने कहा, "एससीओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है. एससीओ देशों के बीच व्यापार के आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है. एससीओ के भीतर सहयोग के विकास की गति प्रभावशाली है."
इसके अतिरिक्त, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन से एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए शी ने कहा, "हमें द्वितीय विश्व युद्ध पर एक सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए और शीत युद्ध की मानसिकता का विरोध करना चाहिए, टकराव और धमकाने की प्रथाओं को रोकना चाहिए."
एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 वैश्विक शासन में बहुध्रुवीयता के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लेनदेन संबंधी बदमाशी ने उसके अधिकतर सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया है.
