ETV Bharat / international

15वें शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत - 15TH INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT

पीएम मोदी की 7 वर्षों में देश की पहली स्वतंत्र यात्रा है. इस दौरान वे चीन और रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे.

15TH INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT
15वें शिखर सम्मेलन के लिए टोेक्यो पहुंचे पीएम मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 6:58 AM IST

4 Min Read

टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और जापान के बीच होने वाले 15वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोेक्यो पहुंच चुके है. जानकारी के मुताबिक टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. बता दें, पीएम मोदी कल गुरुवार को जापान के लिए रवाना हुए थे.

टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. वहां के एक प्रवासी भारतीय ने कहा कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र से हूं और पिछले 6 वर्षों से जापान में रह रहा हूं. हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं. एक अन्य भारतीय प्रवासी ने कहा कि मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान आए हैं. हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

वहीं एयरपोर्ट पर एक जापानी कलाकार ने कहा कि मैं अपने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में स्वागत करूंगी. 'पधारो म्हारे देस'...मैं 2020 से हिंदी सीख रही हूं. एक दूसरे जापानी कलाकार ने कहा कि मैं एक कुटियाट्टम कलाकार हूं, जो केरल का पारंपरिक संस्कृत रंगमंच है. मैं 30 से अधिक वर्षों से कुटियाट्टम का अभ्यास कर रहा हूं. हम यहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए हैं.

उन्होंने यात्रा पर जाने से पहले विश्वास जताते हुए कहा कि जापान का यह दौरा भारत के हितों के आगे ले जाने और बढ़ाने में कारगर होगा. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय शांति और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होंगे. जापान में प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार 29 अगस्त और कल शनिवार 30 अगस्त को रहेंगे. इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे. चीन में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एनुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. चीन के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वे तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को काफी उत्सुक हैं.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगभग सात वर्षों में देश की उनकी पहली स्वतंत्र यात्रा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना है. यह यात्रा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है. शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ गहन वार्ता करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

नई दिल्ली से रवाना होने से पहले, पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के 'अगले चरण' पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें पिछले 11 महीनों में लगातार प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री मोदी जापानी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक नेताओं और जापान में भारत के मित्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा किया जा सकेगा. यह यात्रा 2014 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की जापान की आठवीं यात्रा है और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी पहली वार्षिक शिखर बैठक है, जो भारत द्वारा जापान के साथ संबंधों को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को रेखांकित करती है.

दोनों राष्ट्र कूटनीतिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं, जिसमें व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में कई उच्च-स्तरीय यात्राएं और साझेदारियां शामिल हैं. भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 22.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें जापान भारत का पांचवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत होगा, जो दिसंबर 2024 तक 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा. सहयोग, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं.

पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना, 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

चीन की सैन्य परेड में किम होंगे, पुतिन भी रहेंगे, जानें पीएम मोदी औैर ट्रंप का हाल

टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और जापान के बीच होने वाले 15वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोेक्यो पहुंच चुके है. जानकारी के मुताबिक टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. बता दें, पीएम मोदी कल गुरुवार को जापान के लिए रवाना हुए थे.

टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. वहां के एक प्रवासी भारतीय ने कहा कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र से हूं और पिछले 6 वर्षों से जापान में रह रहा हूं. हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं. एक अन्य भारतीय प्रवासी ने कहा कि मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान आए हैं. हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

वहीं एयरपोर्ट पर एक जापानी कलाकार ने कहा कि मैं अपने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में स्वागत करूंगी. 'पधारो म्हारे देस'...मैं 2020 से हिंदी सीख रही हूं. एक दूसरे जापानी कलाकार ने कहा कि मैं एक कुटियाट्टम कलाकार हूं, जो केरल का पारंपरिक संस्कृत रंगमंच है. मैं 30 से अधिक वर्षों से कुटियाट्टम का अभ्यास कर रहा हूं. हम यहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए हैं.

उन्होंने यात्रा पर जाने से पहले विश्वास जताते हुए कहा कि जापान का यह दौरा भारत के हितों के आगे ले जाने और बढ़ाने में कारगर होगा. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय शांति और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होंगे. जापान में प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार 29 अगस्त और कल शनिवार 30 अगस्त को रहेंगे. इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे. चीन में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एनुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. चीन के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वे तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को काफी उत्सुक हैं.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगभग सात वर्षों में देश की उनकी पहली स्वतंत्र यात्रा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना है. यह यात्रा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है. शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ गहन वार्ता करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

नई दिल्ली से रवाना होने से पहले, पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के 'अगले चरण' पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें पिछले 11 महीनों में लगातार प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री मोदी जापानी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक नेताओं और जापान में भारत के मित्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा किया जा सकेगा. यह यात्रा 2014 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की जापान की आठवीं यात्रा है और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी पहली वार्षिक शिखर बैठक है, जो भारत द्वारा जापान के साथ संबंधों को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को रेखांकित करती है.

दोनों राष्ट्र कूटनीतिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं, जिसमें व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में कई उच्च-स्तरीय यात्राएं और साझेदारियां शामिल हैं. भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 22.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें जापान भारत का पांचवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत होगा, जो दिसंबर 2024 तक 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा. सहयोग, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं.

पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना, 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

चीन की सैन्य परेड में किम होंगे, पुतिन भी रहेंगे, जानें पीएम मोदी औैर ट्रंप का हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN JAPAN15वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलनपीएम मोदी का चीन दौराPM MODI IN TOKYO15TH INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.