टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और जापान के बीच होने वाले 15वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोेक्यो पहुंच चुके है. जानकारी के मुताबिक टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. बता दें, पीएम मोदी कल गुरुवार को जापान के लिए रवाना हुए थे.
टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. वहां के एक प्रवासी भारतीय ने कहा कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र से हूं और पिछले 6 वर्षों से जापान में रह रहा हूं. हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं. एक अन्य भारतीय प्रवासी ने कहा कि मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान आए हैं. हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tokyo, Japan. He is on a two-day visit to Japan at the invitation of Japanese PM Shigeru Ishiba to participate in the 15th India-Japan Annual Summit.
(Source: DD News)
वहीं एयरपोर्ट पर एक जापानी कलाकार ने कहा कि मैं अपने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में स्वागत करूंगी. 'पधारो म्हारे देस'...मैं 2020 से हिंदी सीख रही हूं. एक दूसरे जापानी कलाकार ने कहा कि मैं एक कुटियाट्टम कलाकार हूं, जो केरल का पारंपरिक संस्कृत रंगमंच है. मैं 30 से अधिक वर्षों से कुटियाट्टम का अभ्यास कर रहा हूं. हम यहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए हैं.
#WATCH | Japan | Prime Minister Narendra Modi greets and interacts with the members of the Indian diaspora as he arrives at a hotel in Tokyo.
(Source: DD News)
उन्होंने यात्रा पर जाने से पहले विश्वास जताते हुए कहा कि जापान का यह दौरा भारत के हितों के आगे ले जाने और बढ़ाने में कारगर होगा. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय शांति और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होंगे. जापान में प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार 29 अगस्त और कल शनिवार 30 अगस्त को रहेंगे. इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे. चीन में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एनुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. चीन के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वे तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को काफी उत्सुक हैं.
#WATCH | Tokyo, Japan | People from the Japanese community welcome Prime Minister Narendra Modi by reciting the Gayatri Mantra and other mantras.
(Source: DD news)
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगभग सात वर्षों में देश की उनकी पहली स्वतंत्र यात्रा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना है. यह यात्रा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है. शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ गहन वार्ता करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
#WATCH | PM Narendra Modi's Japan visit | Japanese Artists are preparing their cultural performances in Tokyo as they await the arrival of PM Narendra Modi here.
नई दिल्ली से रवाना होने से पहले, पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के 'अगले चरण' पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें पिछले 11 महीनों में लगातार प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री मोदी जापानी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक नेताओं और जापान में भारत के मित्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा किया जा सकेगा. यह यात्रा 2014 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की जापान की आठवीं यात्रा है और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी पहली वार्षिक शिखर बैठक है, जो भारत द्वारा जापान के साथ संबंधों को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को रेखांकित करती है.
#WATCH | Tokyo, Japan | Prime Minister Narendra Modi's Japan visit | A Japanese artist says, " i am a kutiyattam artist, which is the traditional sanskrit theatre form from kerala. i have been practising kutiyattam for more than 30 years...we are here to welcome pm modi..."
दोनों राष्ट्र कूटनीतिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं, जिसमें व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में कई उच्च-स्तरीय यात्राएं और साझेदारियां शामिल हैं. भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 22.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें जापान भारत का पांचवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत होगा, जो दिसंबर 2024 तक 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा. सहयोग, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं.
#WATCH | Tokyo, Japan | Prime Minister Narendra Modi's Japan visit | A Japanese artist says, " i will welcome prime minister modi in hindi with my students...'padharo mhare des'...i have been learning hindi since 2020..."
