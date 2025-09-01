तियानजिन: चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2025 जारी है. पीएम मोदी ने सत्र को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में आतंकवाद और पहलगाम आतंकी हमले को उठाया. उन्होंने संकट के समय खड़े हुए मित्र देशों का आभार भी व्यक्त किया.

अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले कुछ देशों के दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले को याद करते हुए कुछ देशों के दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या वैश्विक समुदाय को इस तरह के व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए. तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में, प्रधानमंत्री ने मंच के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो तीन स्तंभों - सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है.

उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों में, एससीओ ने यूरेशिया क्षेत्र के विस्तारित परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत, एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है. उन्होंने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है और वह हैं -एस फॉर सुरक्षा, सी फॉर कनेक्टिविटी और ओ फॉर अवसर. सुरक्षा को प्रगति की नींव के रूप में उजागर करते हुए, पीएम मोदी ने टिप्पणी की, "सुरक्षा, शांति और स्थिरता हर देश का आधार हैं.

हालांकि, इस रास्ते में, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. आतंकवाद केवल एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है. कोई भी देश खुद को आतंकवाद से सुरक्षित नहीं कह सकता. इसीलिए भारत ने एकता पर जोर दिया है. इसमें एससीओ रैट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसमें भारत ने संयुक्त सूचना अभियानों का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि यह अल-कायदा और उससे जुड़े अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ने की पहल है.

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण और चरमपंथी समूहों को किसी भी तरह के समर्थन के प्रति भारत के निरंतर विरोध को दोहराया. पहलगाम हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है. हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा. मैं उस मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा. उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल भारत की आत्मा पर हमला था, बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों के लिए एक खुली चुनौती थी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले कुछ देशों को हमें स्वीकार करना चाहिए? हमें एकजुट होकर बोलना चाहिए कि आतंकवाद में कोई दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इससे पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की. उन्होंने पुतिन के साथ बातचीत के अनुभव को सुखद बताया. आज पीएम मोदी और पुतिन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है. सभी की निगाहें उनकी बैठक पर लगी हुई है.

