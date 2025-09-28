ETV Bharat / international

त्रिनिदाद- टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने पीएम मोदी और भारत की मानवीय कूटनीति की प्रशंसा की

त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पीएम मोदी द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर दिए गए जोर की प्रशंसा करते हुए कहा, 'हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तर हमेशा से ही प्रमुख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में दक्षिण सहयोग पर जोर दिया है. जब उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया, तो उन्होंने दक्षिण के कई देशों ब्राजील, घाना का भी दौरा किया.'

न्यूयॉर्क कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान मंत्री प्रसाद-बिसेसर ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी की त्रिनिदाद की हालिया ऐतिहासिक यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'उनकी यात्रा हमारे देशों के बीच स्थायी मित्रता का एक शक्तिशाली और ठोस प्रमाण थी.' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कैरेबियाई राष्ट्र का दौरा करने वाले चौथे भारतीय प्रधान मंत्री थे.

प्रधानमंत्री प्रसाद-बिसेसर ने सभा में कहा, 'हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं. उन्होंने न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी वैश्विक नेतृत्व के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की.

न्यूयॉर्क: त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का शनिवार को न्यूयॉर्क शहर में भारतीय पारंपरिक ढोल और भोजपुरी लोक प्रदर्शन के साथ शानदार तरीके से स्वागत किया गया. यूएनजीए की बैठक के इतर वह एक कार्यक्रम में शामिल हुईं.

बिहार से आए प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक भोजपुरी गीतों और नृत्यों से उपस्थित लोगों को आनंदित किया और इस मानवीय पहल के इर्द-गिर्द सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बनाया. प्रधानमंत्री प्रसाद-बिसेसर ने इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है.

जयपुर फुट यूएसए के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने शिविर के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री प्रसाद-बिसेसर ने विकसित भारत रन टी-शर्ट का अनावरण किया, जो भारत के एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहुँच बढ़ाने के दृष्टिकोण का प्रतीक है.

यह पहल पूर्व भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हुई चर्चा के बाद सामने आई, जिन्होंने चिकित्सा शिविर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन समारोह के साथ आयोजित करने का सुझाव दिया था. मानवीय भाव से परे पीएम प्रसाद-बिसेसर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में त्रिनिदाद और टोबैगो की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता पाने के हमारे प्रयास का समर्थन किया है. कई देशों ने हमारी योजना का समर्थन किया है और हम इस संबंध में भारत के साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हैं.'

यह चिकित्सा शिविर प्रधानमंत्री मोदी की कैरिबियाई यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, जिसे परसाद-बिसेसर ने महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम और सामाजिक प्रभाव बताया. इसका हमारे समाज के वंचित तबकों पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति पीएम मोदी का दृष्टिकोण आम नागरिकों के लिए ठोस लाभों को प्राथमिकता देता है.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. उनकी हालिया यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारतीय नेता के व्यक्तिगत जुड़ाव ने दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है.