ETV Bharat / international

सुशीला कार्की को नेपाली पीएम बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, पड़ोसी देश की समृद्धि के लिए दी शुभकामनाएं

भारत ने नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया और कहाकि वह पड़ोसी देश के साथ मिलकर काम करेगा.

Sushila Karki
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 10:42 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुशीला कार्की को बधाई दी और पड़ोसी देश के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर पोस्ट किया, "मैं माननीय सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं. भारत, नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

शुक्रवार को, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. इस तरह व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद कई दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हुआ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में उन्हें पद की शपथ दिलाई.

Sushila Karki
"जेन जेड" के नेता और अन्य लोग, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, उनके साथ हाथ उठाते हुए. (AP)

राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि उन्होंने संसद को भंग कर दिया और नए प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर 5 मार्च को चुनाव की तारीख तय की.

73 वर्षीय कार्की का भारत से एक विशेष जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने 1975 में प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी. उस समय वह बीएचयू की टॉपर थीं. उन्हें अपने कॉलेज के दिन और भारत से जुड़ाव हमेशा याद रहता है.

Sushila Karki
नेपाली सेना के जवान राष्ट्रपति आवास के बाहर पहरा दे रहे हैं. (AP)

ओली ने दशकों में इस हिमालयी राष्ट्र में देखी गई सबसे भीषण अशांति के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की के नेतृत्व वाली नई कार्यवाहक सरकार को 6 महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का अधिकार है.

नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए.

Sushila Karki
नेपाली सेना का एक सदस्य 11 सितंबर, 2025 को काठमांडू, नेपाल की सड़क पर पहरा देता हुआ. (AP)

भारत ने नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी." इसमें कहा गया है, "एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में, भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा."

राष्ट्रपति पौडेल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों के बीच एक बैठक के बाद कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया.

राष्ट्रपति पौडेल, नेपाल सेना प्रमुख और 'जनरेशन ज़ेड' प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक में, कई बैठकों के बाद, अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्की के नाम पर सहमति बनी.

शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में, युवा नेताओं और राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति के अनुसार, वह राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर सकती हैं.

राष्ट्रपति पौडेल ने कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फ़ैसला लेने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, क़ानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के नेताओं से अलग-अलग परामर्श किया. जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों की प्रमुख माँगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, राजनीतिक अव्यवस्था और भाई-भतीजावाद को खत्म करना शामिल था.

छात्रों के नेतृत्व में "जनरेशन ज़ेड" का विरोध प्रदर्शन, जो सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ था, एक बड़े अभियान में बदल गया, जो कथित भ्रष्टाचार और आम लोगों के प्रति उदासीनता को लेकर ओली सरकार और देश के राजनीतिक अभिजात वर्ग की बढ़ती सार्वजनिक आलोचना को दर्शाता है.

हालांकि सोमवार रात सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ गई और आंदोलन का केंद्र कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग की विलासितापूर्ण जीवनशैली पर केंद्रित हो गया.

राष्ट्रपति पौडेल को लिखे अपने त्यागपत्र में, ओली ने नेपाल के सामने मौजूद "असाधारण परिस्थितियों" का हवाला दिया था और कहा था कि वह वर्तमान स्थिति के "संवैधानिक और राजनीतिक" समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद छोड़ रहे हैं.

Sushila Karki
8 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हुए. (AP)

इससे पहले शुक्रवार को, नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल ने "संविधान के दायरे में" चल रहे राजनीतिक गतिरोध को हल करने का आह्वान किया.

घिमिरे और दहल के बीच बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "कानून के शासन और संविधानवाद की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए." उन्होंने सभी पक्षों से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने और एक मजबूत, अधिक समृद्ध लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध होने का भी आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि हमें कानून और संविधान के शासन से विचलित नहीं होना चाहिए." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिकों के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की चल रही प्रक्रिया में प्रदर्शनकारियों की मांगों का समाधान होना चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र और मजंबूत और अधिक लचीला हो.

नेपाल पुलिस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को शुरू हुए 'जनरेशन जेड' के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई. ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना ने सुरक्षा स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया.

नेपाल पुलिस के सह-प्रवक्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमेश थापा ने कहा कि हताहतों में एक भारतीय नागरिक और तीन पुलिसकर्मी शामिल हैं, जैसा कि काठमांडू पोस्ट अखबार ने बताया.

सरकार के पतन के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेने के तुरंत बाद, सेना ने निषेधाज्ञा जारी कर दी थी. सेना ने गुरुवार को काठमांडू घाटी के तीन जिलों में निषेधाज्ञा बढ़ा दी, जबकि कुछ समय के लिए लोगों की आवाजाही की अनुमति दी, क्योंकि हिमालयी राष्ट्र धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है.

इस बीच, होटल एसोसिएशन नेपाल (एचएएन) ने शुक्रवार को कहा कि नेपाल का होटल उद्योग, जो देश का एक महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने वाला उद्योग है, देश भर में लगभग दो दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की घटनाओं के बाद, देश की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को 25 अरब नेपाली रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

माई रिपब्लिका समाचार पोर्टल ने एचएएन के एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान काठमांडू के हिल्टन होटल को हुआ है, जहां अकेले 8 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

नेपाली अधिकारियों ने काठमांडू घाटी में जारी कर्फ्यू के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए अस्थायी उपायों की घोषणा की है. द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आव्रजन अधिकारियों के अनुसार, जिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वीजा 8 सितंबर तक वैध थे, वे अब बिना अतिरिक्त शुल्क दिए निकास परमिट प्राप्त कर सकते हैं और अपने वीजा को नियमित करा सकते हैं. (एजेंसी इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें-

सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI CONGRATULATES KARKIBHU ALUMNA SUSHILA KARKIPM MODINEPAL FIRST WOMAN PRIME MINISTERSUSHILA KARKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.