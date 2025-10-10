ETV Bharat / international

प्लास्टिक प्रदूषण संधि अधूरी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख बोले- ऐतिहासिक वैश्विक संधि संभव

यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहाकि महासागरों में प्रदूषण की समस्या पर तीखे मतभेदों के बावजूद वे पीछे नहीं हटे हैं.

PLASTIC POLLUTION TREATY
संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख इंगर एंडरसन. (AFP)
author img

By AFP

Published : October 10, 2025 at 11:13 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बुसान: संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख इंगर एंडरसन का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि अब भी संभव है. इसको लेकर भले ही दो बार वार्ता बिना किसी समझौते के विफल हो गई हो, और इस सप्ताह अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा दे दिया हो.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने एएफपी को एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि महासागरों सहित इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच तीखे मतभेदों के बावजूद, वे पीछे नहीं हट रहे हैं.

एक बड़ा समूह प्लास्टिक उत्पादन पर अंकुश लगाने जैसे साहसिक कदम चाहता है, जबकि तेल उत्पादक देशों का एक छोटा समूह कचरा प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता है.

दक्षिण कोरिया में 2024 में होने वाली कथित अंतिम वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई. इसके साथ ही अगस्त में जिनेवा में फिर से शुरू हुआ प्रयास भी इसी तरह विफल हो गया.

जब वार्ता विफल हुई, तो देशों ने नाराजगी और निराशा व्यक्त की, लेकिन कहा कि वे फिर भी भविष्य में बातचीत चाहते हैं. एंडरसन ने कहा, "हम ज़्यादा स्पष्टता के साथ बातचीत से बाहर निकले. और किसी ने भी बातचीत की मेज नहीं छोड़ी."

"किसी ने भी यह कहकर बातचीत से बाहर नहीं निकला कि 'यह बहुत निराशाजनक है, हम हार मान रहे हैं.' किसी ने नहीं. और इन सब बातों से मुझे हिम्मत मिलती है."

प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या इतनी व्यापक है कि माइक्रोप्लास्टिक सबसे ऊंची पर्वत चोटियों, सबसे गहरी समुद्री खाइयों और मानव शरीर के लगभग हर हिस्से में बिखरे हुए पाए गए हैं.

दुनिया भर में हर साल 40 करोड़ टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा एकल-उपयोग वाली वस्तुओं के लिए होता है.

15 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रण के लिए एकत्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में केवल नौ प्रतिशत ही पुनर्चक्रित होता है.

लगभग आधा, यानी 46 प्रतिशत, लैंडफिल में जाता है, 17 प्रतिशत जला दिया जाता है और 22 प्रतिशत कुप्रबंधित होकर कूड़ा बन जाता है. जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन 2060 तक तीन गुना हो जाएगा.

वर्तमान स्थिति के अनुसार, आगे की बातचीत कब होगी, इसकी कोई समय-सारिणी नहीं है और किसी भी देश ने इसकी मेजबानी के लिए औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है. लेकिन एंडरसन को "बिल्कुल" लगता है कि समझौता संभव है. उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह संभव है. हमें बस इस पर काम करते रहना है."

यूएनईपी 2022 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है. देशों की वर्तमान स्थिति का सारांश देते हुए, एंडरसन ने कहा, "मनोदशा यह है: 'हम अब भी बातचीत कर रहे हैं. हम पीछे नहीं हट रहे हैं. हमारी अपनी रेड लाइन्स हैं, लेकिन हमें दूसरों की रेड लाइन्स की बेहतर समझ है. और हम अब भी यही चाहते हैं.'"

एंडरसन ने कहा कि नॉर्वे और केन्या ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अच्छी बैठक आयोजित की थी. इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे.

नवंबर में ब्राजील में होने वाला COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन, दिसंबर में नैरोबी में होने वाली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा से पहले, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक और अवसर प्रदान करेगा.

ब्रिटेन में इक्वॉडोर के राजदूत लुइस वायस वाल्डिविसो, जिन्होंने छह वार्ता दौरों में से अंतिम तीन की अध्यक्षता की थी, ने घोषणा की है कि वह पद छोड़ रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया दिशाहीन हो जाएगी.

व्यास के जिनेवा संधि मसौदे को देशों ने तुरंत ही क्रूरतापूर्वक फाड़ डाला, और हालांकि संशोधित प्रयास को कुछ सफलता मिली, लेकिन समय सीमा समाप्त हो गई.

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने बताया कि एंडरसन की यूएनईपी टीम के कर्मचारियों ने जिनेवा में पिछली रात एक गुप्त बैठक की, जिसका उद्देश्य नागरिक समाज समूहों के सदस्यों को व्यास पर पद छोड़ने के लिए दबाव डालना था. एंडरसन ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है."

"मुझे इस बारे में पता नहीं था और जाहिर है मैंने किसी से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था." उन्होंने कहा कि आरोप संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक निरीक्षण सेवा कार्यालय को भेज दिया गया है.

"मैं 40 साल से इस काम में हूं, और मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और मैं अपने किसी कर्मचारी या किसी और से भी गुप्त बैठकें करने, मेरा नाम लेने और सदस्य देशों द्वारा चुने गए किसी अध्यक्ष को हटाने के लिए कहने के लिए कभी नहीं कहती. यह अपमानजनक है."

इस सवाल पर कि क्या नई कुर्सी नई गति प्रदान कर सकती है, उन्होंने कहा: "हमेशा की तरह, जब बदलाव होता है, तो एक हद तक अलग मनोदशा भी होती है."

ये भी पढ़ें - जलवायु परिवर्तन को ठीक करने की मुहिम छेड़ेंगे पोप, 140 करोड़ कैथोलिकों को करेंगे एकजुट

For All Latest Updates

TAGGED:

यूएनईपीPLASTICPOLLUTIONTREATYPLASTIC POLLUTION TREATY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.