प्लास्टिक प्रदूषण संधि अधूरी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख बोले- ऐतिहासिक वैश्विक संधि संभव

लगभग आधा, यानी 46 प्रतिशत, लैंडफिल में जाता है, 17 प्रतिशत जला दिया जाता है और 22 प्रतिशत कुप्रबंधित होकर कूड़ा बन जाता है. जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन 2060 तक तीन गुना हो जाएगा.

15 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रण के लिए एकत्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में केवल नौ प्रतिशत ही पुनर्चक्रित होता है.

दुनिया भर में हर साल 40 करोड़ टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा एकल-उपयोग वाली वस्तुओं के लिए होता है.

प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या इतनी व्यापक है कि माइक्रोप्लास्टिक सबसे ऊंची पर्वत चोटियों, सबसे गहरी समुद्री खाइयों और मानव शरीर के लगभग हर हिस्से में बिखरे हुए पाए गए हैं.

"किसी ने भी यह कहकर बातचीत से बाहर नहीं निकला कि 'यह बहुत निराशाजनक है, हम हार मान रहे हैं.' किसी ने नहीं. और इन सब बातों से मुझे हिम्मत मिलती है."

जब वार्ता विफल हुई, तो देशों ने नाराजगी और निराशा व्यक्त की, लेकिन कहा कि वे फिर भी भविष्य में बातचीत चाहते हैं. एंडरसन ने कहा, "हम ज़्यादा स्पष्टता के साथ बातचीत से बाहर निकले. और किसी ने भी बातचीत की मेज नहीं छोड़ी."

दक्षिण कोरिया में 2024 में होने वाली कथित अंतिम वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई. इसके साथ ही अगस्त में जिनेवा में फिर से शुरू हुआ प्रयास भी इसी तरह विफल हो गया.

एक बड़ा समूह प्लास्टिक उत्पादन पर अंकुश लगाने जैसे साहसिक कदम चाहता है, जबकि तेल उत्पादक देशों का एक छोटा समूह कचरा प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता है.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने एएफपी को एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि महासागरों सहित इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच तीखे मतभेदों के बावजूद, वे पीछे नहीं हट रहे हैं.

बुसान: संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख इंगर एंडरसन का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि अब भी संभव है. इसको लेकर भले ही दो बार वार्ता बिना किसी समझौते के विफल हो गई हो, और इस सप्ताह अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा दे दिया हो.

वर्तमान स्थिति के अनुसार, आगे की बातचीत कब होगी, इसकी कोई समय-सारिणी नहीं है और किसी भी देश ने इसकी मेजबानी के लिए औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है. लेकिन एंडरसन को "बिल्कुल" लगता है कि समझौता संभव है. उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह संभव है. हमें बस इस पर काम करते रहना है."

यूएनईपी 2022 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है. देशों की वर्तमान स्थिति का सारांश देते हुए, एंडरसन ने कहा, "मनोदशा यह है: 'हम अब भी बातचीत कर रहे हैं. हम पीछे नहीं हट रहे हैं. हमारी अपनी रेड लाइन्स हैं, लेकिन हमें दूसरों की रेड लाइन्स की बेहतर समझ है. और हम अब भी यही चाहते हैं.'"

एंडरसन ने कहा कि नॉर्वे और केन्या ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अच्छी बैठक आयोजित की थी. इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे.

नवंबर में ब्राजील में होने वाला COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन, दिसंबर में नैरोबी में होने वाली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा से पहले, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक और अवसर प्रदान करेगा.

ब्रिटेन में इक्वॉडोर के राजदूत लुइस वायस वाल्डिविसो, जिन्होंने छह वार्ता दौरों में से अंतिम तीन की अध्यक्षता की थी, ने घोषणा की है कि वह पद छोड़ रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया दिशाहीन हो जाएगी.

व्यास के जिनेवा संधि मसौदे को देशों ने तुरंत ही क्रूरतापूर्वक फाड़ डाला, और हालांकि संशोधित प्रयास को कुछ सफलता मिली, लेकिन समय सीमा समाप्त हो गई.

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने बताया कि एंडरसन की यूएनईपी टीम के कर्मचारियों ने जिनेवा में पिछली रात एक गुप्त बैठक की, जिसका उद्देश्य नागरिक समाज समूहों के सदस्यों को व्यास पर पद छोड़ने के लिए दबाव डालना था. एंडरसन ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है."

"मुझे इस बारे में पता नहीं था और जाहिर है मैंने किसी से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था." उन्होंने कहा कि आरोप संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक निरीक्षण सेवा कार्यालय को भेज दिया गया है.

"मैं 40 साल से इस काम में हूं, और मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और मैं अपने किसी कर्मचारी या किसी और से भी गुप्त बैठकें करने, मेरा नाम लेने और सदस्य देशों द्वारा चुने गए किसी अध्यक्ष को हटाने के लिए कहने के लिए कभी नहीं कहती. यह अपमानजनक है."

इस सवाल पर कि क्या नई कुर्सी नई गति प्रदान कर सकती है, उन्होंने कहा: "हमेशा की तरह, जब बदलाव होता है, तो एक हद तक अलग मनोदशा भी होती है."