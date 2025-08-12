ETV Bharat / international

दक्षिण अमेरिका के मोंटाना में विमान हादसा, प्लेन में लगी भीषण आग - MONTANA PLANE CRASH

कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर एक विमान के एक खड़े विमान से टकराने से आग लग गई. इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

Montana Plane Crash
कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर एक विमान के एक खड़े विमान से टकराने से आग लग गई. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 12, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read

कालिस्पेल: दक्षिण अमेरिका के मोंटाना में सोमवार को हवाई अड्डे पर उतर रहा एक छोटा विमान एक खड़े विमान से टकरा गया. इस हादसे में भीषण आग लग गई. हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

कालिस्पेल पुलिस प्रमुख जॉर्डन वेनेजियो और संघीय उड्डयन प्रशासन के मुताबिक, 4 लोगों को ले जा रहा एकल इंजन वाला विमान दोपहर लगभग 2 बजे कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ.

कालिस्पेल पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया था. इसकी वजह से विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर कई खड़े विमानों से टकरा गया. इससे कई विमानों में आग लग गई. वेनेजियो ने बताया कि आग बुझने से पहले घास वाले क्षेत्र में फैल गई.

गौर करें तो मोंटाना के उत्तर-पश्चिम मोंटाना में लगभग 30,000 की आबादी वाला शहर कालीस्पेल है, यहीं पर ये हादसा हुआ. कालीस्पेल के अग्निशमन प्रमुख जे हेगन ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक विमान रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे विमान से टकरा गया.

हेगन ने बताया कि विमान के रुकने के बाद यात्री खुद ही बाहर निकल पाए. उन्होंने बताया कि दो यात्री मामूली रूप से घायल हुए और उनका हवाई अड्डे पर इलाज किया गया.

रॉन डेनियलसन पास की एक सराय का प्रबंधन करते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने दुर्घटना की आवाज सुनी और देखी. उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा था जैसे आप अपना सिर किसी बास ड्रम में डाल दें और कोई उसे पूरी ताकत से पीट दे." ऐसी आवाजें आ रही थीं. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के मुताबिक, उड़ान वॉशिंगटन के पुलमैन से शुरू हुई थी.

एफएए ने विमान की पहचान सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप के रूप में की है. एफएए के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसे 2011 में बनाया गया था. इसका स्वामित्व पुलमैन स्थित मीटर स्काई एलएलसी के पास है. कंपनी के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के लिए भेजे गए टेलीफ़ोन संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया.

विमानन सुरक्षा सलाहकार जेफ़ गुज़ेट्टी, जो FAA और NTSB दोनों के लिए दुर्घटनाओं की जांच करते थे. उन्होंने कहा कि सामान्य विमानन क्षेत्र में साल में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां विमान खड़े विमानों से टकराते हैं.

फरवरी में एक हाई-प्रोफाइल घटना में, मोटली क्रू गायक विंस नील के स्वामित्व वाला एक लीयरजेट विमान स्कॉट्सडेल, एरिजोना में एक रनवे से फिसल कर एक खड़े गल्फस्ट्रीम विमान से टकरा गया. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. NTSB ने कहा कि दुर्घटना लैंडिंग गियर को हुए पहले के नुकसान से संबंधित हो सकती है. हालांकि जांचकर्ताओं ने अभी तक इसका कारण निर्धारित नहीं किया है.

ये भी पढ़ें - अहमदाबाद विमान हादसा: पूर्व पायलट ने जांच रिपोर्ट में चिप की खराबी की ओर इशारा किया

कालिस्पेल: दक्षिण अमेरिका के मोंटाना में सोमवार को हवाई अड्डे पर उतर रहा एक छोटा विमान एक खड़े विमान से टकरा गया. इस हादसे में भीषण आग लग गई. हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

कालिस्पेल पुलिस प्रमुख जॉर्डन वेनेजियो और संघीय उड्डयन प्रशासन के मुताबिक, 4 लोगों को ले जा रहा एकल इंजन वाला विमान दोपहर लगभग 2 बजे कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ.

कालिस्पेल पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया था. इसकी वजह से विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर कई खड़े विमानों से टकरा गया. इससे कई विमानों में आग लग गई. वेनेजियो ने बताया कि आग बुझने से पहले घास वाले क्षेत्र में फैल गई.

गौर करें तो मोंटाना के उत्तर-पश्चिम मोंटाना में लगभग 30,000 की आबादी वाला शहर कालीस्पेल है, यहीं पर ये हादसा हुआ. कालीस्पेल के अग्निशमन प्रमुख जे हेगन ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक विमान रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे विमान से टकरा गया.

हेगन ने बताया कि विमान के रुकने के बाद यात्री खुद ही बाहर निकल पाए. उन्होंने बताया कि दो यात्री मामूली रूप से घायल हुए और उनका हवाई अड्डे पर इलाज किया गया.

रॉन डेनियलसन पास की एक सराय का प्रबंधन करते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने दुर्घटना की आवाज सुनी और देखी. उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा था जैसे आप अपना सिर किसी बास ड्रम में डाल दें और कोई उसे पूरी ताकत से पीट दे." ऐसी आवाजें आ रही थीं. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के मुताबिक, उड़ान वॉशिंगटन के पुलमैन से शुरू हुई थी.

एफएए ने विमान की पहचान सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप के रूप में की है. एफएए के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसे 2011 में बनाया गया था. इसका स्वामित्व पुलमैन स्थित मीटर स्काई एलएलसी के पास है. कंपनी के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के लिए भेजे गए टेलीफ़ोन संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया.

विमानन सुरक्षा सलाहकार जेफ़ गुज़ेट्टी, जो FAA और NTSB दोनों के लिए दुर्घटनाओं की जांच करते थे. उन्होंने कहा कि सामान्य विमानन क्षेत्र में साल में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां विमान खड़े विमानों से टकराते हैं.

फरवरी में एक हाई-प्रोफाइल घटना में, मोटली क्रू गायक विंस नील के स्वामित्व वाला एक लीयरजेट विमान स्कॉट्सडेल, एरिजोना में एक रनवे से फिसल कर एक खड़े गल्फस्ट्रीम विमान से टकरा गया. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. NTSB ने कहा कि दुर्घटना लैंडिंग गियर को हुए पहले के नुकसान से संबंधित हो सकती है. हालांकि जांचकर्ताओं ने अभी तक इसका कारण निर्धारित नहीं किया है.

ये भी पढ़ें - अहमदाबाद विमान हादसा: पूर्व पायलट ने जांच रिपोर्ट में चिप की खराबी की ओर इशारा किया

For All Latest Updates

TAGGED:

MONTANA AIRPORTMONTANA PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.