फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के तगड़े झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3

भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है.

EARTHQUAKE AT PHILIPPINES MINDANAO
फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के तगड़े झटके (ANI)
Published : October 10, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 8:29 AM IST

मनीला: फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में आज शुक्रवार सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके लगने की खबर सामने आई है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता करीब 7.3 बताई जा रही है. वहीं, भूकंप का केंद्र धरती से 10 किमी. की गहराई पर था.

भूकंप के तगड़े झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. यहां की स्थानीय विज्ञान एजेंसी फिवोल्क्स ने यह चेतावनी जारी की है. समुद्र के किनारे रहने वालों को तुरंत वहां से हटने को कहा गया है. इसके साथ-साथ समुद्र में भी जाने की मनाही है. अभी तक किसी नुकसान की खबर का पता नहीं चला है. लोगों को जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. जानकारी के मुताबिक फिलीपींस का यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है. यहां अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं.

स्थानीय प्रशासन को जैसे ही भूकंप की जानकारी हुई वैसे ही राहत और बचाव कार्य में टीमें जुट गईं. सबसे पहले अस्पतालों, सड़कों और प्रभावित बिल्डिंग को अहमियत दी जा रही है. फिलीपीन के भूकंप विज्ञान कार्यालय ने कहा कि अगले दो घंटों में देश के प्रशांत तट पर एक मीटर की लहरों का अनुमान है. प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के साथ स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं.

बता दें, इससे पहले मंगलवार 30 सितंबर को भी फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 6.9 मापी गई थी. भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि पत्थर और कंक्रीट की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं. इसमें मरने वालों का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया था. वहीं, घायलों की संख्या सैकड़ों के आसपास थी.

इस भूकंप को लेकर स्थानीय अग्निशमन अधिकारी रे कैनेट ने बताया कि भूकंप के केंद्र 90 हजार की आबादी वाले तटीय शहर बोगो से लगभग 17 किमी. उत्तर पूर्व में था. बिल्डिंग तो क्षतिग्रस्त हुई थीं, इसके साथ-साथ डामर की सड़कें भी उखड़ गईं और शहर की बिजली व्यवस्था भी ठप पड गई थी. उन्होंने बताया कि जब भूकंप के झटके आए तब हम लोग अपनी बैरक में थे, तभी धरती अचानक से हिलने लगी. हम लोग बिना समय गवाएं वहां से बाहर की ओर भागे.

फिलीपींस मिंडानाओ में भूकंप के झटकेमिंडानाओ में भूकंप के झटकेMINDANAOPHILIPPINESEARTHQUAKE AT PHILIPPINES MINDANAO

