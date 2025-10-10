ETV Bharat / international

फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के तगड़े झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3

मनीला: फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में आज शुक्रवार सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके लगने की खबर सामने आई है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता करीब 7.3 बताई जा रही है. वहीं, भूकंप का केंद्र धरती से 10 किमी. की गहराई पर था.

भूकंप के तगड़े झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. यहां की स्थानीय विज्ञान एजेंसी फिवोल्क्स ने यह चेतावनी जारी की है. समुद्र के किनारे रहने वालों को तुरंत वहां से हटने को कहा गया है. इसके साथ-साथ समुद्र में भी जाने की मनाही है. अभी तक किसी नुकसान की खबर का पता नहीं चला है. लोगों को जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. जानकारी के मुताबिक फिलीपींस का यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है. यहां अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं.

स्थानीय प्रशासन को जैसे ही भूकंप की जानकारी हुई वैसे ही राहत और बचाव कार्य में टीमें जुट गईं. सबसे पहले अस्पतालों, सड़कों और प्रभावित बिल्डिंग को अहमियत दी जा रही है. फिलीपीन के भूकंप विज्ञान कार्यालय ने कहा कि अगले दो घंटों में देश के प्रशांत तट पर एक मीटर की लहरों का अनुमान है. प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के साथ स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं.