भारत को बहुत पीछे छोड़ गया फिलीपींस! चरम पर भ्रष्टाचार; बाढ़ परियोजनाओं का बुरा हाल

फिलीपींस की 'भूतिया' बाढ़ परियोजनाएं लोगों के लिए मुसीबत बन गईं हैं. अधिकारी परियोजना शुरू होने के पहले ही बना हुआ बता दे रहे हैं.

Philippines
फिलीपींस की 'भूतिया' बाढ़ परियोजनाओं में फंसे लोग. (AFP)
By AFP

Published : September 19, 2025 at 12:54 PM IST

कैलम्पिट: फिलीपींस के इस शहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए तटबंध पर करदाताओं की लगभग 20 लाख डॉलर की लागत आई, लेकिन जब एक मंत्री ने इस महीने वहां का दौरा किया, तो उन्हें नदी के किनारे जल्दबाजी में डाली गई मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला.

राजधानी मनीला के उत्तर में प्लारिडेल के निवासी उन्हें बता सकते थे कि क्या हुआ था. ठेकेदारों ने अभी-अभी एक परियोजना शुरू की थी, जिसे सरकारी अधिकारियों ने एक साल से भी पहले "पूरा" बता दिया था.

यह बांध उन 100 से ज़्यादा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में से एक है जो दशकों में देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक के केंद्र में हैं.

इसने कांग्रेस के दोनों सदनों में नेतृत्व परिवर्तन को जन्म दिया है, लेकिन इसका असली असर उन समुदायों पर पड़ा है जो बिना सुरक्षा के रह गए हैं. इनमें से कई बुलाकान क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे हैं.

बुलुसान गांव में एक निर्माण मजदूर और दो बच्चों के पिता लियो फ्रांसिस्को ने एएफपी को बताया, "जब पानी ज़्यादा होता है, तो हम अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं."

35 वर्षीय लियो फ्रांसिस्को ने कहा, "हमारे घर के अंदर, पानी हमारी जांघों तक है." "सड़क पर... कभी घुटनों तक, कभी टखनों तक. ये आम दिन हैं, तूफान नहीं."

इस समस्या के समाधान के लिए बनाई गई एक बाढ़ नियंत्रण परियोजना, जैसा कि हाल के हफ़्तों में कई बार पहचाना गया है, कभी पूरी नहीं हुई.

"बांध अधूरा है, इसलिए पानी अंदर आ जाता है। यहां तक कि निर्माण वाले हिस्सों में भी, पानी नीचे से अंदर आ जाता है क्योंकि ढेर उथले हैं."

पास के प्लारिडेल में, एएफपी ने दो राजमिस्त्रियों को एक अर्ध-निर्मित बांध के पास नहाते हुए देखा, जिसके धातु की छड़ें बाहर निकली हुई थीं.

लोक निर्माण मंत्री विंस डिजोन ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि बांध के लिए करदाताओं द्वारा दिया गया पैसा "स्पष्ट रूप से चुराया गया था."

उन्होंने इसे एक स्पष्ट "भूतिया परियोजना" बताया और कहा कि उन्होंने जिले के मुख्य अभियंता और दो अन्य को नौकरी से निकाल दिया है.

राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस द्वारा हफ़्तों तक चली भीषण बाढ़ के बाद अपने राज्य के संबोधन में इस मुद्दे को केंद्र में रखने के बाद से तथाकथित भूतिया बुनियादी ढांचे को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है.

ग्रीनपीस का अनुमान है कि 2023 से जलवायु संबंधी परियोजनाओं से लगभग 17.6 अरब डॉलर की धनराशि की हेराफेरी की जा चुकी है, जिसका अधिकतर हिस्सा उन समुदायों के लिए है, जो भूजल के अत्यधिक दोहन और बढ़ते समुद्र स्तर के कारण धीरे-धीरे डूब रहे हैं.

मार्कोस ने स्वयं इस घोटाले में शामिल स्थलों का दौरा किया है और फ्रांसेस गांव में बांध की घटिया गुणवत्ता की आलोचना की है.

उन्होंने कहा, "आप इस्तेमाल किए गए सीमेंट मिश्रण को अपने नंगे हाथों से कुचल सकते हैं. उन्होंने सीमेंट की मात्रा कम कर दी है." और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का वादा किया.

निवासियों ने कहा कि वे मार्कोस से मिलकर खुश थे, लेकिन "उनके आने का इंतजार कर रहे थे." स्वास्थ्य कार्यकर्ता नेलिया डे लॉस रेयेस बर्नाल ने कहा, "बांध बेकार है. इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं."

उन्होंने कहा कि जीवाणुजनित रोग लेप्टोस्पायरोसिस और एथलीट फुट के मामलों में वृद्धि के बाद, स्कूली बच्चे अब कक्षा में रबर के जूते पहनकर आते हैं.

51 वर्षीय महिला ने आगे कहा, "निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया है, संभवतः इसलिए क्योंकि धन समाप्त हो गया था."

"तूफ़ान तो नहीं आया है, फिर भी पानी बढ़ रहा है... हम अब अपने घरों के नीचे के कमरों का उपयोग नहीं कर सकते. हमने अपनी रसोई दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित कर दी है."

प्लारिडेल में, 81 वर्षीय एलिजाबेथ अबनिल्ला ने कहा कि उन्होंने इस घोटाले की सुनवाई नहीं देखी, क्योंकि उनके पास टेलीविजन नहीं है, लेकिन उनका मानना ​​है कि केवल ठेकेदार ही दोषी नहीं हैं. उन्होंने कहा, "यह उन लोगों की गलती है जिन्होंने उन्हें पैसे दिए." "उन्हें काम पूरा होने से पहले इसे नहीं सौंपना चाहिए था. दोनों ही दोषी हैं."

फिलीपींस में सार्वजनिक धन से जुड़े घोटालों का एक लंबा इतिहास रहा है, और उच्च पदस्थ राजनेता अक्सर भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर भी गंभीर जेल की सजा से बच निकलते हैं.

रविवार को राजधानी मनीला में न्याय की मांग को लेकर हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है. इसमें फर्जी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल पाए गए लोगों को जेल की सजा भी शामिल है.

लेकिन निर्माण मजदूर फ़्रांसिस्को, जो कहते हैं कि बाढ़ उनकी आजीविका को खत्म कर रही है, उनके लिए इस तरह के नतीजे की कल्पना करना भी मुश्किल है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए, महत्वपूर्ण यह है कि वे पैसे वापस कर दें." "यह भगवान पर निर्भर है कि उनके साथ क्या किया जाए."

