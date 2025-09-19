ETV Bharat / international

भारत को बहुत पीछे छोड़ गया फिलीपींस! चरम पर भ्रष्टाचार; बाढ़ परियोजनाओं का बुरा हाल

फिलीपींस की 'भूतिया' बाढ़ परियोजनाओं में फंसे लोग. ( AFP )

By AFP Published : September 19, 2025 at 12:54 PM IST 5 Min Read

कैलम्पिट: फिलीपींस के इस शहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए तटबंध पर करदाताओं की लगभग 20 लाख डॉलर की लागत आई, लेकिन जब एक मंत्री ने इस महीने वहां का दौरा किया, तो उन्हें नदी के किनारे जल्दबाजी में डाली गई मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला. राजधानी मनीला के उत्तर में प्लारिडेल के निवासी उन्हें बता सकते थे कि क्या हुआ था. ठेकेदारों ने अभी-अभी एक परियोजना शुरू की थी, जिसे सरकारी अधिकारियों ने एक साल से भी पहले "पूरा" बता दिया था. यह बांध उन 100 से ज़्यादा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में से एक है जो दशकों में देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक के केंद्र में हैं. इसने कांग्रेस के दोनों सदनों में नेतृत्व परिवर्तन को जन्म दिया है, लेकिन इसका असली असर उन समुदायों पर पड़ा है जो बिना सुरक्षा के रह गए हैं. इनमें से कई बुलाकान क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे हैं. बुलुसान गांव में एक निर्माण मजदूर और दो बच्चों के पिता लियो फ्रांसिस्को ने एएफपी को बताया, "जब पानी ज़्यादा होता है, तो हम अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं." 35 वर्षीय लियो फ्रांसिस्को ने कहा, "हमारे घर के अंदर, पानी हमारी जांघों तक है." "सड़क पर... कभी घुटनों तक, कभी टखनों तक. ये आम दिन हैं, तूफान नहीं." इस समस्या के समाधान के लिए बनाई गई एक बाढ़ नियंत्रण परियोजना, जैसा कि हाल के हफ़्तों में कई बार पहचाना गया है, कभी पूरी नहीं हुई. "बांध अधूरा है, इसलिए पानी अंदर आ जाता है। यहां तक कि निर्माण वाले हिस्सों में भी, पानी नीचे से अंदर आ जाता है क्योंकि ढेर उथले हैं." पास के प्लारिडेल में, एएफपी ने दो राजमिस्त्रियों को एक अर्ध-निर्मित बांध के पास नहाते हुए देखा, जिसके धातु की छड़ें बाहर निकली हुई थीं. लोक निर्माण मंत्री विंस डिजोन ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि बांध के लिए करदाताओं द्वारा दिया गया पैसा "स्पष्ट रूप से चुराया गया था." उन्होंने इसे एक स्पष्ट "भूतिया परियोजना" बताया और कहा कि उन्होंने जिले के मुख्य अभियंता और दो अन्य को नौकरी से निकाल दिया है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस द्वारा हफ़्तों तक चली भीषण बाढ़ के बाद अपने राज्य के संबोधन में इस मुद्दे को केंद्र में रखने के बाद से तथाकथित भूतिया बुनियादी ढांचे को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है.