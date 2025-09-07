ETV Bharat / international

नवारो की भारत-रूस तेल व्यापार पर टिप्पणी 'एक्स'पर हुई फ्लैग, तो मस्क पर भड़के व्हाइट हाउस के सलाहकार

व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो की भारत-रूस व्यापार को लेकर की गई टिप्पणी को एक्स पर फ्लैग कर दिया गया.

Peter
पीटर नवारो (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो रविवार को उस समय भड़क गए जब रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए उनके एक पोस्ट को एक्स पर एक कम्युनिटी नोट ने फ्लैग कर दिया. हमेशा की तरह नवारो ने रूस के साथ भारत के व्यापार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से प्रॉफिट/राजस्व के लिए रूसी युद्ध मशीन को फीड करने के लिए है.

हालांकि, इस बार एक्स यूजर की एक कम्युनिटी ने उनकी फैक्ट-चेक किया. उन्होंने बताया कि तेल व्यापार केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए था और यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है. नोट में आगे कहा गया है, "हालांकि, भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का उसके साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है. अमेरिका रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी करता है."

कम्यूनिटी नोट को बताया बकवास
कम्यूनिटी नोट को बकवास बताते हुए नवारो ने एलन मस्क पर लोगों के पोस्ट में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और एक बार फिर भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया.

नवारो ने लिखा, "नीचे दिया गया नोट बकवास है. भारत रूस से सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए तेल खरीदता है. रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था. भारत सरकार की स्पिन मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है. यूक्रेनियों को मारना बंद करो. अमेरिकी नौकरियां छीनना बंद करो."

नवारो ने की भारत की आलोचना
पीटर नवारो की फ़्लैग की गई पोस्ट रूसी तेल व्यापार को लेकर भारत पर उनके द्वारा लगाए गए ऐसे आरोपों की सीरीज में लेटेस्ट थी. उन्होंने यह आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से लगाए हैं.

नवारो की अपनी ताजा पोस्ट में लिखा था, "फैक्ट: भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं. भारत सिर्फ मुनाफे के लिए रूसी तेल खरीदता है/राजस्व रूसी युद्ध मशीन को पोषित करता है. यूक्रेनियन/रूसी मरते हैं. अमेरिकी टैक्सपेयर्स को ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है. भारत सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता."

भारत-रूस पर साधा निशाना
नवारो द वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर का हवाला दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन की ओर से भारत के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे राजनयिक संबंध बिगड़ रहे हैं. इससे पहले नवारो भारत पर निशाना साधने के लिए 'महाराजा ऑफ टैरिफ' और 'क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट', 'मोदीज वार इन यूक्रेन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं.

उन्होंने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में कहा, "ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं." उनके इस टिप्पणी को हाल ही में भारत ने गलत बताकर खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, "हमने उनके कुछ गलत बयान देखे हैं. हम उन्हें खारिज करते हैं."

एक्स्ट्रा टैरिफ लागू
इस बीच भारतीय आयातों पर ट्रंप द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हो गया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ट्रंप ने यह अतिरिक्त जुर्माना भारत द्वारा रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए लगाया था.

INDIA RUSSIA OIL TRADEWHITE HOUSE ADVISORELON MUSKAMERICAPETER NAVARRO

