नवारो की भारत-रूस तेल व्यापार पर टिप्पणी 'एक्स'पर हुई फ्लैग, तो मस्क पर भड़के व्हाइट हाउस के सलाहकार

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो रविवार को उस समय भड़क गए जब रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए उनके एक पोस्ट को एक्स पर एक कम्युनिटी नोट ने फ्लैग कर दिया. हमेशा की तरह नवारो ने रूस के साथ भारत के व्यापार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से प्रॉफिट/राजस्व के लिए रूसी युद्ध मशीन को फीड करने के लिए है.

हालांकि, इस बार एक्स यूजर की एक कम्युनिटी ने उनकी फैक्ट-चेक किया. उन्होंने बताया कि तेल व्यापार केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए था और यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है. नोट में आगे कहा गया है, "हालांकि, भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का उसके साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है. अमेरिका रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी करता है."

कम्यूनिटी नोट को बताया बकवास

कम्यूनिटी नोट को बकवास बताते हुए नवारो ने एलन मस्क पर लोगों के पोस्ट में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और एक बार फिर भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया.

नवारो ने लिखा, "नीचे दिया गया नोट बकवास है. भारत रूस से सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए तेल खरीदता है. रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था. भारत सरकार की स्पिन मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है. यूक्रेनियों को मारना बंद करो. अमेरिकी नौकरियां छीनना बंद करो."

नवारो ने की भारत की आलोचना

पीटर नवारो की फ़्लैग की गई पोस्ट रूसी तेल व्यापार को लेकर भारत पर उनके द्वारा लगाए गए ऐसे आरोपों की सीरीज में लेटेस्ट थी. उन्होंने यह आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से लगाए हैं.