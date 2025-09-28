ETV Bharat / international

'फिलिस्तीनी मान्यता, बंधक रिहाई और...', इजराइल-गाजा युद्ध विराम के लिए ट्रं की 21-सूत्रीय शांति योजना

डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 28, 2025 at 6:08 PM IST 3 Min Read

वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित तौर पर गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 21-सूत्रीय योजना प्रस्तावित की है. यह योजना ऐसे समय में आई है, जब इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने दोहा पर इजराइली पर हमला किया था. गौरतलब है सात अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है. इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी पर इजराइल की लगातार बमबारी के कारण अक्टूबर 2023 से अब तक 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. साथ ही बड़ा संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं. ट्रंप ने 21-सूत्रीय शांति योजना पेश की

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन की योजना में समझौते के 48 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने का आह्वान किया गया है. इस योजना में युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया गया है. इजराइल के आक्रमण ने गाजा में विनाश का एक बड़ा निशान छोड़ दिया है, लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है और एक भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है. रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने पिछले हफ़्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान कुछ अरब और मुस्लिम देशों के साथ इस योजना को साझा किया था. हालांकि ट्रंप ने कहा कि क्षेत्र के सभी देश इसमें शामिल हैं और हमास को भी इस चर्चा की जानकारी है, लेकिन हमास ने कहा कि उसे गाजा में युद्धविराम के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है.