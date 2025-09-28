'फिलिस्तीनी मान्यता, बंधक रिहाई और...', इजराइल-गाजा युद्ध विराम के लिए ट्रं की 21-सूत्रीय शांति योजना
अमेरिकी प्रशासन की 21-सूत्रीय शांति योजना में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने का आह्वान किया गया है.
Published : September 28, 2025 at 6:08 PM IST
वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित तौर पर गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 21-सूत्रीय योजना प्रस्तावित की है. यह योजना ऐसे समय में आई है, जब इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने दोहा पर इजराइली पर हमला किया था. गौरतलब है सात अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है.
इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी पर इजराइल की लगातार बमबारी के कारण अक्टूबर 2023 से अब तक 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. साथ ही बड़ा संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं.
ट्रंप ने 21-सूत्रीय शांति योजना पेश की
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन की योजना में समझौते के 48 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने का आह्वान किया गया है. इस योजना में युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया गया है. इजराइल के आक्रमण ने गाजा में विनाश का एक बड़ा निशान छोड़ दिया है, लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है और एक भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है.
रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने पिछले हफ़्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान कुछ अरब और मुस्लिम देशों के साथ इस योजना को साझा किया था. हालांकि ट्रंप ने कहा कि क्षेत्र के सभी देश इसमें शामिल हैं और हमास को भी इस चर्चा की जानकारी है, लेकिन हमास ने कहा कि उसे गाजा में युद्धविराम के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है.
ट्रंप संघर्ष के समाधान को लेकर आशावादी
वहीं, ट्रंप संघर्ष के समाधान को लेकर आशावादी हैं, लेकिन इजराइल को उम्मीद है कि प्रस्ताव में उसकी मांगों को भी शामिल किया जाएगा. यह प्रस्ताव कथित तौर पर अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा तैयार किया गया है. इस योजना में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने, बंधकों की रिहाई और गाजा से इजराइली सैनिकों की वापसी की बात कही गई है. रिपोर्टों के अनुसार गाजा की भावी सरकार में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी.
'कुछ प्रावधान इजराइल को नाराज कर सकते हैं'
योजना के कुछ प्रावधान इजराइल को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी राज्य के गठन का पुरजोर खंडन किया है. उन्होंने इस हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, "7 अक्टूबर के बाद फ़िलिस्तीनियों को यरुशलम से एक मील दूर एक राज्य देना, 11 सितंबर के बाद अल-कायदा को न्यूयॉर्क शहर से एक मील दूर एक राज्य देने जैसा है." इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी और सबसे बड़े सैन्य समर्थक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उनके भाषण के दौरान तालियां बजाते देखे गए.
पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने के हालिया कदमों की कड़ी आलोचना करते हुए नेतन्याहू ने कहा, "यह सरासर पागलपन है. यह पागलपन है और हम ऐसा नहीं करेंगे." उन्होंने कहा, "आपने कुछ सही नहीं किया. आपने कुछ गलत किया, बहुत ही गलत." नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ऐसे कदम यहूदियों और हर जगह निर्दोष लोगों पर और हमलों को बढ़ावा देंगे.
