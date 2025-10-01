PAK अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, शांति से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग
सूत्रों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
Published : October 1, 2025 at 8:32 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 8:44 PM IST
मुजफ्फराबाद: पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (PoJK) के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की. यह गोलोबारी उस समय हुई जब प्रदर्शनकारी सेल्फ रूल चार्टर ऑफ डिमांड्स की मांग कर रहे थे.
सूत्रों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में पिछले तीन दिनों में आधा दर्जन से अधिक लोग हताहत हुए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, विरोध प्रदर्शन कई जिलों में...
शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के तौर पर शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फैल गए हैं. इन हालातों में दुकानें, व्यवसाय और परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इस्लामाबाद के इस कदम से वहां रहने वाले लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है. यह घटना जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) के नेतृत्व में पिछले सप्ताह हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन द्वारा अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के आदेश के बाद हुई है.
जिनेवा में पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई
वहीं, दूसरी तरफ जिनेवा में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (पीओजेके) और गिलगित-बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में अपने क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है.
#WATCH | Geneva | Political activists from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK) and Gilgit-Baltistan raised concerns over worsening human rights violations in their regions during a side event held on the sidelines of the 60th Session of the UN Human Rights Council in… pic.twitter.com/HDCAUWPFRu— ANI (@ANI) October 1, 2025
प्रदर्शन को जनता का भारी समर्थन
वहीं, जेकेजेएसी के 38 सूत्री मांगों के इर्द-गिर्द केंद्रित इस प्रदर्शन को जनता का भारी समर्थन मिला है. यह अशांति वहां की सरकार की विफलता के कारण हुई है. जिसमें पीओजेके में आरक्षित सीटों को समाप्त करना भी शामिल है. साथ ही पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटों को समाप्त कर दिया गया.
इंटरनेट सेवाएं बंद
प्रदर्शनकारी आर्थिक राहत की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें बिजली की दरें कम करना, रियायती दर पर आटा उपलब्ध कराना और सरकारी अधिकारियों के भत्ते समाप्त करना शामिल है. इसके अलावा, वे पीओजेके के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं. कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में तब्दिल हो गई हैं. इस कारण से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.
दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त
इस पूरे विरोध प्रदर्शनों ने पीओजेके में दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त करके रख दिया है. हालात इतने बदतर हो गए हैं कि, बाजार, दुकानें और परिवहन सेवाएं बंद हैं. प्रदर्शनकारी सरकारी दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों के कई कारवां नाकेबंदी तोड़कर मुजफ्फराबाद में प्रवेश कर गए हैं.
वहीं, मीरपुर के दुदयाल में एक्शन कमेटी ने घोषणा की कि जब तक प्रशासन उनकी मांगें नहीं मान लेता, तब तक प्रदर्शनकारियों के शव को दफनाया नहीं जाएगा. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलीबारी कर पुलों को खाली कर दिया. मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद सहित पूरे क्षेत्र में जेकेजेएसी ने बड़ी रैलियों और प्रदर्शनों में वहां के लोगों को संगठित किया है, जो अधिकारों के संघर्ष में अभूतपूर्व एकता को दर्शाता है.
ये विरोध प्रदर्शन समिति की मांगों पर सरकार की विफलता के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का नतीजा है. अधिकार कार्यकर्ताओं, राजनीतिक हस्तियों और प्रवासी नेताओं ने पीओजेके में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित उत्पीड़न की निंदा की और लोगों के संघर्ष के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया.
