'ट्रंप को चापलूसी पसंद', पाकिस्तानी पत्रकार ने खोली अपने ही देश की पोल, राफेल गिराने दावा भी पंचर

नजम सेठी ने भारत-पाक के हालिया संघर्ष के दौरान अपने देश के भारत के राफेल गिराने के दावे को भी पंचर कर दिया.

Najam sethi
नजम सेठी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान क्रिकेट बॉर्ड (PCB) के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने अपने ही देश की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना पसंद है और शहबाज शरीफ वही कर रहे हैं. उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और हमसे सुनना चाहते हैं. " -

इस दौरान नजम सेठी ने भारत-पाक के हालिया संघर्ष के दौरान अपने देश के भारत के राफेल गिराने के दावे को भी पंचर कर दिया और कहा कि हमारे पास उन 5/6/7 भारतीय विमानों का कोई सबूत नहीं है जिन्हें हम गिराने का दावा कर रहे हैं. हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और हमसे सुनना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, शुरू में ट्रंप ने कहा की पाकिस्तान ने भारत के चार विमान गिराने की बात कही और बाद में बढ़ाते-बढ़ाते वह सात पर पहुंच गए. हमने कभी सात नहीं कहा. हमने पहले चार, फिर पांच फिर छह पर आ गए और अब ट्रंप सात कह रहे हैं तो हमें भी सात कहना होगा.

ट्रंप की तारीफ
उन्होंने शहबाज शरीफ के UNGA में दिए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज ने लंबी चौड़ी तारीफ की. एक दफा नहीं कई बार और ठीक-ठाक तारीफ की है. साइकिलॉजिकली तौर पर ट्रंप अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं."

ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और बिना सबूत के भारत के सात फाइटर जेट गिराने का दावा किया. इतना ही नहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले बयान का भी समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले.

भारत की प्रतिक्रिया
वहीं, भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत नेशहबाज शरीफ के युद्ध जीतने के दावे का मजाक उड़ाया और कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश में हवाई अड्डों के विनाश को अपनी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश की है.

उन्होंने आगे कहा कि हम परमाणु ब्लैकमेल के नाम पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे. भारत कभी ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा. हम यह भी साफ करते हैं कि आतंकवादियों और उसको स्पांसर करने वालों में कोई फर्क नहीं करेंगे.

