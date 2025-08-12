ETV Bharat / international

आसिम मुनीर ने दी रिलायंस की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी, रिपोर्ट्स में दावा - ASIM MUNIR

पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी

Asim Munir
पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 1:41 PM IST

वॉशिंगटन: भारत के खिलाफ धमकियों से भरे एक भड़काऊ और शत्रुतापूर्ण भाषण में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कथित तौर पर भविष्य में किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी को निशाना बनाने का संकेत दिया.

यह पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी सैन्य नेता ने भारत के महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचे पर हमला करने के इरादे का संकेत दिया है. उन्होंने कुरान की सूरह फील का जिक्र किया.इस आयत की व्याख्या कई लोग आधुनिक युद्ध के संदर्भ में हवाई हमले के लिए करते हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से सूरह फील में यमन के शासक अब्राहा के नेतृत्व वाली एक आक्रमणकारी सेना का जिक्र है, जो ईश्वरीय हस्तक्षेप से नष्ट हो गई थी. इसमें कहा गया है कि पक्षियों के झुंड ने पकी हुई मिट्टी के पत्थर दुश्मनों के हाथियों पर गिराए थे.

परमाणु हमले की धमकी
पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी भी दी, ताकि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा न हो.मुनीर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उनके सबसे कीमती संसाधन हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे.

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
अमेरिकी धरती से मुनीर की परमाणु धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुनीर की टिप्पणी ने पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को सही साबित किया है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत रखती है।

बता दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने रविवार को दो महीने से भी कम समय में अमेरिका की अपनी दूसरी हाई-प्रोफाइल यात्रा पूरी की, जिसके दौरान उन्होंने वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य और असैन्य नेताओं से मुलाकात की और पाकिस्तानी प्रवासियों से भी बातचीत की.

