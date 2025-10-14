ETV Bharat / international

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 6 की मौत, तीन घायल: मानवाधिकार समूह

इस्लामाबाद: एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने मंगलवार को बताया कि बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी में चार बच्चों सहित कम से कम छह बलूच नागरिक मारे गए और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हफ्तों से चल रहे सैन्य अभियानों के बीच, यह क्षेत्र गंभीर मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है.

बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पांच अक्टूबर को जेहरी क्षेत्र के चरही के मूला दर्रे इलाके को निशाना बनाकर की गई हवाई बमबारी में छह नागरिक मारे गए.

मानवाधिकार संगठन के अनुसार मारे गए लोगों की पहचान मंजूर अहमद, उनके दो बच्चों, उनके भतीजे और बीबी रहीमा और उनके बच्चे के रूप में हुई है. घायलों में रहीमा की बेटी और बेटा भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पांक ने नागरिकों पर हुए क्रूर हमले की कड़ी आलोचना की और मानवाधिकारों के इन गंभीर उल्लंघनों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की.

'निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा'

निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए एक अन्य मानवाधिकार संस्था, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने कहा, "यह घटना मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसने स्थानीय आबादी में भय और पीड़ा फैला दी है. निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है."

इसके अलावा मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से जेहरी में चल रही सरकारी बर्बरता की पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की अपील की.