बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 6 की मौत, तीन घायल: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार संस्था बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले को मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है.

Manzoor
हमले में मारे गए मंजूर अहमद (IANS)
Published : October 14, 2025 at 2:06 PM IST

इस्लामाबाद: एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने मंगलवार को बताया कि बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी में चार बच्चों सहित कम से कम छह बलूच नागरिक मारे गए और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हफ्तों से चल रहे सैन्य अभियानों के बीच, यह क्षेत्र गंभीर मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है.

बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पांच अक्टूबर को जेहरी क्षेत्र के चरही के मूला दर्रे इलाके को निशाना बनाकर की गई हवाई बमबारी में छह नागरिक मारे गए.

मानवाधिकार संगठन के अनुसार मारे गए लोगों की पहचान मंजूर अहमद, उनके दो बच्चों, उनके भतीजे और बीबी रहीमा और उनके बच्चे के रूप में हुई है. घायलों में रहीमा की बेटी और बेटा भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पांक ने नागरिकों पर हुए क्रूर हमले की कड़ी आलोचना की और मानवाधिकारों के इन गंभीर उल्लंघनों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की.

'निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा'
निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए एक अन्य मानवाधिकार संस्था, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने कहा, "यह घटना मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसने स्थानीय आबादी में भय और पीड़ा फैला दी है. निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है."

इसके अलावा मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से जेहरी में चल रही सरकारी बर्बरता की पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की अपील की.

'आम नागरिकों को निशाना बना रही पाक सेना'
इससे पहले सोमवार को जेहरी की स्थिति पर चिंता जताते हुए बलूच अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष तारा चंद ने जोर देकर कहा कि क्रूर पाकिस्तानी सेना सशस्त्र लड़ाकों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों को निशाना बना रही है.

चंद ने पाकिस्तानी सेना पर घरों को ध्वस्त करने, रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने और निर्दोष परिवारों के बीच असहनीय पीड़ा फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने आगे कहा कि जेहरी के लोगों को पानी, भोजन, दवा और शिक्षा जैसी सबसे बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रखा गया है.

एक्स पर पोस्ट करते हुए बलूच नेता ने कहा, "दुनिया को जेहरी में हो रही क्रूरता और निर्दोष लोगों पर हो रहे अत्याचार के प्रति अपनी आंखें खोलनी चाहिए. हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने की अपील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना हमारी जमीन पर गंभीर अत्याचार कर रही है."

