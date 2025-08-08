Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

भारत की संप्रभुता पर हमला, पाकिस्तान ने फिर मांगी कश्मीर मसले पर बाहरी दखल - KASHMIR DISPUTE

भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर मसले में कोई बाहरी दखल नहीं बर्दाश्त करेगा, पर पाकिस्तान बार-बार माहौल खराब करता रहा है.

Etv Bharat
प्रतीकात्मक तस्वीर (File photo)
author img

By PTI

Published : August 8, 2025 at 11:15 PM IST

2 Min Read

इस्लामाबाद: कश्मीर को लेकर वर्षों से तनाव पैदा करने वाला पाकिस्तान फिर से विवादित बयान देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका या किसी भी तीसरे देश की मदद का स्वागत करेगा. यह वही पाकिस्तान है जिसने अब तक कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दी है.

तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से इंकार करती भारत सरकार
भारत ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को मंजूरी नहीं दी जाएगी. 1972 के शिमला समझौते के तहत भी दोनों देशों ने बातचीत के अलावा अन्य किसी रास्ते को अस्वीकार किया है. लेकिन पाकिस्तान बार-बार इस नियम का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है.

आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल
पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद को लेकर चिंता जताता है, लेकिन वह खुद कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को पोषण देने वाला देश बना हुआ है. इस देश ने सीमा पार से आतंकियों को हथियार, धन और प्रशिक्षण प्रदान कर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है. इसके बावजूद वह अपने आचरण पर कभी कोई रोक-टोक नहीं करता.

यूक्रेन संकट में भी झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश
पाकिस्तान ने यूक्रेन संकट में अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह से खारिज किया है, लेकिन उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर विश्व समुदाय में शंका बनी हुई है. पाकिस्तान ने बार-बार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है.

परराष्ट्र नीति में दोहरे मापदंड अपनाता पाकिस्तान
विदेशी निवेश और राष्ट्रीय हितों के नाम पर पाकिस्तान की सरकार अपने विरोधाभासी बयानों से जनता और विश्व समुदाय को गुमराह कर रही है. वह राष्ट्रीय हितों की बात करता है, लेकिन वास्तविकता में उसने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है.

पाकिस्तान का यह रुख साफ करता है कि वह कश्मीर विवाद को सुलझाने के बजाय इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है. ऐसे में शांति के लिए उसकी कोई भी पहल केवल दिखावटी साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें- अमेरिका में वीजा अवधि की सीमा लांघी तो पेमेंट करने होंगे 15,000 डॉलर तक के बॉन्ड

इस्लामाबाद: कश्मीर को लेकर वर्षों से तनाव पैदा करने वाला पाकिस्तान फिर से विवादित बयान देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका या किसी भी तीसरे देश की मदद का स्वागत करेगा. यह वही पाकिस्तान है जिसने अब तक कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दी है.

तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से इंकार करती भारत सरकार
भारत ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को मंजूरी नहीं दी जाएगी. 1972 के शिमला समझौते के तहत भी दोनों देशों ने बातचीत के अलावा अन्य किसी रास्ते को अस्वीकार किया है. लेकिन पाकिस्तान बार-बार इस नियम का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है.

आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल
पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद को लेकर चिंता जताता है, लेकिन वह खुद कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को पोषण देने वाला देश बना हुआ है. इस देश ने सीमा पार से आतंकियों को हथियार, धन और प्रशिक्षण प्रदान कर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है. इसके बावजूद वह अपने आचरण पर कभी कोई रोक-टोक नहीं करता.

यूक्रेन संकट में भी झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश
पाकिस्तान ने यूक्रेन संकट में अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह से खारिज किया है, लेकिन उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर विश्व समुदाय में शंका बनी हुई है. पाकिस्तान ने बार-बार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है.

परराष्ट्र नीति में दोहरे मापदंड अपनाता पाकिस्तान
विदेशी निवेश और राष्ट्रीय हितों के नाम पर पाकिस्तान की सरकार अपने विरोधाभासी बयानों से जनता और विश्व समुदाय को गुमराह कर रही है. वह राष्ट्रीय हितों की बात करता है, लेकिन वास्तविकता में उसने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है.

पाकिस्तान का यह रुख साफ करता है कि वह कश्मीर विवाद को सुलझाने के बजाय इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है. ऐसे में शांति के लिए उसकी कोई भी पहल केवल दिखावटी साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें- अमेरिका में वीजा अवधि की सीमा लांघी तो पेमेंट करने होंगे 15,000 डॉलर तक के बॉन्ड

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMLA AGREEMENTCROSS BORDER TERRORISMPAKISTAN DOUBLE STANDARDSINDIA PAKISTAN TENSIONSKASHMIR DISPUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.