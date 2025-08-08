इस्लामाबाद: कश्मीर को लेकर वर्षों से तनाव पैदा करने वाला पाकिस्तान फिर से विवादित बयान देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका या किसी भी तीसरे देश की मदद का स्वागत करेगा. यह वही पाकिस्तान है जिसने अब तक कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दी है.

तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से इंकार करती भारत सरकार

भारत ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को मंजूरी नहीं दी जाएगी. 1972 के शिमला समझौते के तहत भी दोनों देशों ने बातचीत के अलावा अन्य किसी रास्ते को अस्वीकार किया है. लेकिन पाकिस्तान बार-बार इस नियम का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है.

आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल

पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद को लेकर चिंता जताता है, लेकिन वह खुद कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को पोषण देने वाला देश बना हुआ है. इस देश ने सीमा पार से आतंकियों को हथियार, धन और प्रशिक्षण प्रदान कर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है. इसके बावजूद वह अपने आचरण पर कभी कोई रोक-टोक नहीं करता.

यूक्रेन संकट में भी झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश

पाकिस्तान ने यूक्रेन संकट में अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह से खारिज किया है, लेकिन उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर विश्व समुदाय में शंका बनी हुई है. पाकिस्तान ने बार-बार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है.

परराष्ट्र नीति में दोहरे मापदंड अपनाता पाकिस्तान

विदेशी निवेश और राष्ट्रीय हितों के नाम पर पाकिस्तान की सरकार अपने विरोधाभासी बयानों से जनता और विश्व समुदाय को गुमराह कर रही है. वह राष्ट्रीय हितों की बात करता है, लेकिन वास्तविकता में उसने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है.

पाकिस्तान का यह रुख साफ करता है कि वह कश्मीर विवाद को सुलझाने के बजाय इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है. ऐसे में शांति के लिए उसकी कोई भी पहल केवल दिखावटी साबित हो सकती है.

