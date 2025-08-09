पेशावर: पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सीमा के पास बलूचिस्तान प्रांत में पिछले दो दिनों में कम से कम 47 उग्रवादियों को मार गिराया है. पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) ने शनिवार को यह जानकारी दी.

आईएसपीआर ने बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने सात-आठ अगस्त की दरमियानी रात झोब जिले के संबाजा क्षेत्र में अभियान चलाकर 33 उग्रवादियों को मार गिराया. इसके अलावा 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात अफगानिस्तान सीमा से लगे संबाजा के आसपास के क्षेत्रों में एक अन्य अभियान में 14 उग्रवादी मारे गए. आईएसपीआर के अनुसार, आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए.

14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, बलूचिस्तान प्रांत में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

वहीं, दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात सुरक्षा कारणों से मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं 31 अगस्त तक निलंबित कर दी गई हैं. सरकारी पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के एक अधिकारी ने जियो न्यूज को बताया कि बलूचिस्तान सरकार के अनुरोध पर मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं।

बलूचिस्तान के गृह विभाग ने छह अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा कि प्रांत में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 31 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया जाता है. बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने अधिसूचना की पुष्टि की. पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. अधिकारियों को आशंका है कि आतंकवादी हमले करके इस दिन के जश्न को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट में तीन लोगों की मौत, 13 घायल

बताते दें कि, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को बम विस्फोट में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मियों सहित 13 अन्य घायल हो गए थे. जिला पुलिस अधिकारी ताहिर शाह ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान जिले की वाना तहसील में एक टैक्सी स्टैंड के पास पुलिस गश्ती वाहन के पास विस्फोट हुआ. उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मियों समेत 13 अन्य घायल हो गए.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा नवंबर 2022 में सरकार के साथ युद्धविराम समझौते को रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है.

