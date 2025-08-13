ETV Bharat / international

सिंधु जल संधि पर शहबाज शरीफ की गीदड़-भभकी, कहा -भारत एक बूंद पानी नहीं छीन सकता - PAKISTAN PM WARNS INDIA

आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो के बाद अब शहबाज शरीफ भारत को धमकी दे रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इनकी बौखलाहट सामने आई है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 7:48 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को दावा किया कि पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने का कोई भी प्रयास सिंधु जल संधि का उल्लंघन है. इसका 'निर्णायक जवाब' दिया जाएगा.

इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता. अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.'

जियो न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज ने इस बात पर जोर दिया कि पानी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित कर दिया है. भारत ने कहा है कि वह ऐसा तब तक करेगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन का त्याग नहीं कर देता.

भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे जो इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है. विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने वार्ता की शुरुआत की. इस संधि को दुनिया के सबसे सफल संधियों में एक माना जाता है. इसने संघर्ष सहित कई तनावों को झेला है. 50 सालों से भी अधिक समय से सिंचाई और बिजली पैदा करने में सहायक है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने इसे एक बहुत निराशाजनक विश्व तस्वीर में एक उज्ज्वल बिंदु बताया जिसे हम अक्सर देखते हैं. इस संधि के तहत पश्चिमी की नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां जैसे रावी, व्यास और सतलुज भारत को आवंटित की गयी.

साथ ही यह संधि दोनों देशों को आवंटित नदियों के कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति देती है. इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जल का 20 प्रतिशत भारत को और शेष 80 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया जाता है. 2019 में पुलवामा हमले के बाद आईडब्ल्यूटी सुर्खियों में था. इस संधि की आलोचना पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाने के लिए की गई है, जबकि वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है.

