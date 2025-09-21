ETV Bharat / international

चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक, पाकिस्तानी PM शरीफ को भी मिला न्योता

इस्लामाबाद: न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे. पाक विदेश कार्यालय (एफओ) ने रविवार को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में प्रधानमंत्री शरीफ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

पाकिस्तानी मीडिया समूह डॉन के अनुसार, शहबाज शरीफ 22 सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. विदेश कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन में विश्व समुदाय से "लंबे समय से चले आ रहे कब्जे और आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करने" की स्थितियों, खासकर फिलिस्तीन और कश्मीर मुद्दे के समाधान का आग्रह किया जाएगा.

विदेश कार्यालय के मुताबिक, शहबाज शरीफ अपने संबोधन में गाजा में गंभीर संकट की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करेंगे और फिलिस्तीन के लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री शरीफ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और सतत विकास सहित वैश्विक चिंताओं पर पाकिस्तान का रुख भी जाहिर करेंगे.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में शहबाज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) के एक उच्च-स्तरीय सत्र और जलवायु कार्रवाई पर एक विशेष कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रमों शामिल होंगे. साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्व नेताओं से मिलकर आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.

विदेश कार्यालय ने कहा, "प्रधानमंत्री शरीफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने, संघर्ष को रोकने, शांति को बढ़ावा देने और सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की वर्तमान भूमिका में वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ काम करने के पाकिस्तान के संकल्प को भी रेखांकित करेंगे."

विदेश कार्यालय ने कहा कि "वैश्विक नेताओं की इस सबसे बड़ी वार्षिक सभा" में प्रधानमंत्री शरीफ की भागीदारी देश की "बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता" को प्रतिबिंबित करेगी, और "शांति और विकास के साझा उद्देश्यों के प्रति पाकिस्तान के दीर्घकालिक योगदान" की पुष्टि करेगी.