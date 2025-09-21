ETV Bharat / international

चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक, पाकिस्तानी PM शरीफ को भी मिला न्योता

न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनिंदा मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निमंत्रण मिला है.

Pakistan PM Sharif will attend meeting of select Muslim leaders with US President Trump in New York
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (ANI)
Published : September 21, 2025 at 4:29 PM IST

इस्लामाबाद: न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे. पाक विदेश कार्यालय (एफओ) ने रविवार को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में प्रधानमंत्री शरीफ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

पाकिस्तानी मीडिया समूह डॉन के अनुसार, शहबाज शरीफ 22 सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. विदेश कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन में विश्व समुदाय से "लंबे समय से चले आ रहे कब्जे और आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करने" की स्थितियों, खासकर फिलिस्तीन और कश्मीर मुद्दे के समाधान का आग्रह किया जाएगा.

विदेश कार्यालय के मुताबिक, शहबाज शरीफ अपने संबोधन में गाजा में गंभीर संकट की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करेंगे और फिलिस्तीन के लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री शरीफ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और सतत विकास सहित वैश्विक चिंताओं पर पाकिस्तान का रुख भी जाहिर करेंगे.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में शहबाज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) के एक उच्च-स्तरीय सत्र और जलवायु कार्रवाई पर एक विशेष कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रमों शामिल होंगे. साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्व नेताओं से मिलकर आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.

विदेश कार्यालय ने कहा, "प्रधानमंत्री शरीफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने, संघर्ष को रोकने, शांति को बढ़ावा देने और सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की वर्तमान भूमिका में वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ काम करने के पाकिस्तान के संकल्प को भी रेखांकित करेंगे."

विदेश कार्यालय ने कहा कि "वैश्विक नेताओं की इस सबसे बड़ी वार्षिक सभा" में प्रधानमंत्री शरीफ की भागीदारी देश की "बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता" को प्रतिबिंबित करेगी, और "शांति और विकास के साझा उद्देश्यों के प्रति पाकिस्तान के दीर्घकालिक योगदान" की पुष्टि करेगी.

ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ की पहली बैठक
रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में होने वाली यह बैठक जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से शहबाज शरीफ की उनके साथ पहली सीधी बातचीत होगी. इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेजबानी की थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुस्लिम नेताओं के साथ यह बैठक मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है. इस महीने की शुरुआत में, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया था, जिसमें फिलिस्तीनी संगठन हमास के पांच अधिकारियों और एक कतारी सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना की अमेरिका के सहयोगी अरब देशों ने कड़ी निंदा की और अरब लीग तथा इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का आपात संयुक्त सत्र बुलाया गया, जिसका सह-अध्यक्षता पाकिस्तान ने की थी.

संयुक्त सत्र में सभी देशों से आग्रह किया गया कि वे फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सभी संभव कानूनी और प्रभावी उपाय करें."

दोहा हमले के बाद, ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी के साथ न्यूयॉर्क में रात्रिभोज किया. उन्होंने शुरुआत में इजराइल की कड़ी आलोचना की और कहा कि वे इस हमले से बहुत दुखी हैं. हालांकि, बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन इजराइल के साथ अपने संबंधों में कोई बदलाव नहीं करने वाला है.

