भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला बहुत महंगा पड़ा. पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इसपर चर्चा हुई. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब दो महीने के भीतर पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये (पीकेआर 4.1 बिलियन) से अधिक का नुकसान हुआ है.

नेशनल असेंबली में शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के एक बयान में इस बात का खुलासा हुआ. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के प्रतिशोध में पाकिस्तान की ओर से भी कदम उठाए गए. इसके तहत पाकिस्तान ने 24 अप्रैल से सभी भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उड़ान की अनुमति वापस ले ली.

हालाँकि पाकिस्तान का यह दांव आर्थिक रूप से उल्टा पड़ गया. डॉन के अनुसार 24 अप्रैल से 30 जून के बीच पाकिस्तान हवाई अड्डे (पीएए) का हवाई उड़ान शुल्क से होने वाला इनकम बड़े पैमाने पर घट गया. इससे रोजाना लगभग 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए और पाकिस्तान हवाई यातायात में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय नुकसान की बात तो स्वीकार की लेकिन यह कहकर उसे उचित ठहराने की कोशिश की, 'संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा आर्थिक पहलुओं से ऊपर हैं.' अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि ऐसे उपाय 'रणनीतिक और कूटनीतिक' कारणों से नोटिस टू एयरमैन के जरिए जारी किए गए थे.

मंत्रालय के अपने आंकड़ों के अनुसार 2019 में पाकिस्तान एयरवेज का औसत दैनिक ओवरफ्लाइट राजस्व 508,000 डॉलर था, जबकि 2025 में यह 760,000 डॉलर हो गया. इसका मतलब है कि इस प्रतिबंध से पाकिस्तान को पिछले गतिरोध की तुलना में कहीं अधिक नुकसान हो रहा है.

वर्तमान में पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय एयरलाइनों और विमानों को छोड़कर सभी के लिए खुला है. प्रतिबंध को दो बार बढ़ाया गया है और अब यह अगस्त के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा. भारतीय एयरलाइन्स कंपनियां अन्य अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अप्रभावित बनी हुई हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइन्स को अभी भी भारतीय वायुक्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है.

हवाई क्षेत्र में गतिरोध 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ. इसके जवाब में भारत ने 30 अप्रैल से पाकिस्तान द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए सभी विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं के भारतीय आकाश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. भारत की ओर से भी पाकिस्तानी विमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 23 अगस्त प्रतिबंध जारी रहेगा.