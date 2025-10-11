ETV Bharat / international

पाकिस्तान: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 6 आतंकी ढेर, 3 पुलिसकर्मी की भी मौत

इस आतंकी मुठभेड़ में छह आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिली हैं. वहीं, तीन पुलिसकर्मी की भी मौत की खबर सामने आई है. यह घटना उस समय हुई, सात से आठ भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने दक्षिणी वजीरिस्तान सीमा के पास डेरा इस्माइल खान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर भारी हथियारों से हमला किया. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक आत्मघाती हमलावर ने प्रतिष्ठान के निकट खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई.

पेशावर: पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक यहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने इसे नाकाम कर दिया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में छह आतंकवादी मारे गए, जबकि चार से पांच अन्य के परिसर के अंदर छिपे होने की आशंका है. फिलहाल, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी है. डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) सज्जाद अहमद सब्जदार इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं, जिसके लिए एजाज शहीद पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह (एसएसजी) के विशेष बल निकासी अभियान का नेतृत्व करने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं.

प्रतिबंधित संगठन ने किया हमला

पाकिस्तानी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. इनका मकसद बड़ा हमला करना था, लेकिन हमारे सुरक्षाबलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. बता दें, इन दिनों पाकिस्तान में टीटीपी के हमले अचानक से बढ़ गए हैं. उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई विस्फोट होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसमान में विमानों की तेज आवाजें सुनाई दी थीं.

