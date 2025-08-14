ETV Bharat / international

पाकिस्तान: स्वतंत्रता दिवस समारोहों में हवाई फायरिंग में 3 की मौत, 60 से अधिक घायल - PAKISTAN INDEPENDENCE DAY FIRING

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में गोलीबारी की घटना कोई नई बात नहीं है यहां हर साल ऐसी घटना होती है.

Independence Day celebrations in Pak's Karachi turn deadly:
पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस समारोहों में हवाई फायरिंग में 3 की मौत (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read

कराची: पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'लापरवाही' से हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए. जियो न्यूज रिपोर्ट में एक बचाव अधिकारी के हवाले से ये खबर दी गई है.

ये घटनाएं अलग-अलग शहरों में हुई. अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

बचाव अधिकारियों ने बताया कि जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लापरवाही और खतरनाक बताया और नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि हवाई फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में कराची में गोलीबारी की घटनाओं में पांच महिलाओं सहित कम से कम 42 लोगों की जान चली गई.

इसके अलावा इन घटनाओं में पांच महिलाओं समेत 233 लोग घायल हुए. शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में डकैती की कोशिशों को नाकाम करते हुए पाँच लोगों की मौत हो गई. कुछ अन्य घटनाओं में छिटपुट गोलीबारी या हवाई फायरिंग के कारण लोगों की जान चली गई. हालाँकि गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए सात लोगों में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है. इनमें एक महिला भी शामिल है.

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है. इनमें मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी और डकैती के प्रयासों का प्रतिरोध शामिल है. जनवरी की शुरुआत में कराची में सड़क दुर्घटनाओं, डकैती के विरोध और हवाई फायरिंग के कारण भी मौतों में बढ़ोतरी हुई. चिपा फाउंडेशन के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों सहित 528 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और 36 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, डकैती के विरोध की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई और पंद्रह लोग घायल हुए.

ये भी पढ़ें- 'जासूसी, चोरी और जनरल जिया की महत्वाकांक्षा': पाकिस्तान के 'परमाणु बम' की पूरी कहानी - NUCLEAR WAR THREAT

कराची: पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'लापरवाही' से हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए. जियो न्यूज रिपोर्ट में एक बचाव अधिकारी के हवाले से ये खबर दी गई है.

ये घटनाएं अलग-अलग शहरों में हुई. अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

बचाव अधिकारियों ने बताया कि जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लापरवाही और खतरनाक बताया और नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि हवाई फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में कराची में गोलीबारी की घटनाओं में पांच महिलाओं सहित कम से कम 42 लोगों की जान चली गई.

इसके अलावा इन घटनाओं में पांच महिलाओं समेत 233 लोग घायल हुए. शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में डकैती की कोशिशों को नाकाम करते हुए पाँच लोगों की मौत हो गई. कुछ अन्य घटनाओं में छिटपुट गोलीबारी या हवाई फायरिंग के कारण लोगों की जान चली गई. हालाँकि गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए सात लोगों में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है. इनमें एक महिला भी शामिल है.

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है. इनमें मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी और डकैती के प्रयासों का प्रतिरोध शामिल है. जनवरी की शुरुआत में कराची में सड़क दुर्घटनाओं, डकैती के विरोध और हवाई फायरिंग के कारण भी मौतों में बढ़ोतरी हुई. चिपा फाउंडेशन के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों सहित 528 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और 36 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, डकैती के विरोध की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई और पंद्रह लोग घायल हुए.

ये भी पढ़ें- 'जासूसी, चोरी और जनरल जिया की महत्वाकांक्षा': पाकिस्तान के 'परमाणु बम' की पूरी कहानी - NUCLEAR WAR THREAT

For All Latest Updates

TAGGED:

SEVERAL KILLED AND INJUREDRECKLESS AERIAL FIRINGPAKISTAN FIRINGपाकिस्तान गोलीबारीPAKISTAN INDEPENDENCE DAY FIRING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.