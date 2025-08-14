कराची: पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'लापरवाही' से हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए. जियो न्यूज रिपोर्ट में एक बचाव अधिकारी के हवाले से ये खबर दी गई है.

ये घटनाएं अलग-अलग शहरों में हुई. अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

बचाव अधिकारियों ने बताया कि जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लापरवाही और खतरनाक बताया और नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि हवाई फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में कराची में गोलीबारी की घटनाओं में पांच महिलाओं सहित कम से कम 42 लोगों की जान चली गई.

इसके अलावा इन घटनाओं में पांच महिलाओं समेत 233 लोग घायल हुए. शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में डकैती की कोशिशों को नाकाम करते हुए पाँच लोगों की मौत हो गई. कुछ अन्य घटनाओं में छिटपुट गोलीबारी या हवाई फायरिंग के कारण लोगों की जान चली गई. हालाँकि गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए सात लोगों में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है. इनमें एक महिला भी शामिल है.

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है. इनमें मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी और डकैती के प्रयासों का प्रतिरोध शामिल है. जनवरी की शुरुआत में कराची में सड़क दुर्घटनाओं, डकैती के विरोध और हवाई फायरिंग के कारण भी मौतों में बढ़ोतरी हुई. चिपा फाउंडेशन के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों सहित 528 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और 36 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, डकैती के विरोध की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई और पंद्रह लोग घायल हुए.