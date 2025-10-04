ETV Bharat / international

'प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं...' POK में प्रदर्शन खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने समझौते किए

मुजफ्फराबाद ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 4, 2025 at 1:08 PM IST 4 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को चल रहे प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इन प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. 29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल के कारण हिंसा ने क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया, जब प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय, जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत टूट गई. प्रदर्शनकारियों ने 38 पॉइंट का एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें अधिकारियों से आग्रह किया गया था कि वे उन्हें स्वीकार करें नहीं तो वे सड़कों पर उतरेंगे. आखिरकार उन्होंने ऐसा ही किया. इसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए. विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए. जैसे-जैसे अशांति बढ़ती गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समस्या का बातचीत से समाधान निकालने के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा. पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में टीम ने लगातार दो दिनों तक गहन चर्चा की, जो लगभग आधी रात को समाप्त हुई. संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. फजल चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि, वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं... प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं. सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं. यह शांति की जीत है. चौधरी द्वारा एक्स पर साझा की गई समझौते की प्रति से पता चला कि विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए 25 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवज़ा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर आतंकवाद के मामले दर्ज करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई.