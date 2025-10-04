ETV Bharat / international

'प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं...' POK में प्रदर्शन खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने समझौते किए

PAK अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सामने आई थी, जब शांति से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई...

PAK-POK-DEAL
मुजफ्फराबाद (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 1:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को चल रहे प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इन प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं.

29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल के कारण हिंसा ने क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया, जब प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय, जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत टूट गई.

प्रदर्शनकारियों ने 38 पॉइंट का एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें अधिकारियों से आग्रह किया गया था कि वे उन्हें स्वीकार करें नहीं तो वे सड़कों पर उतरेंगे. आखिरकार उन्होंने ऐसा ही किया. इसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए. विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए.

जैसे-जैसे अशांति बढ़ती गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समस्या का बातचीत से समाधान निकालने के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा. पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में टीम ने लगातार दो दिनों तक गहन चर्चा की, जो लगभग आधी रात को समाप्त हुई. संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है.

फजल चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि, वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं... प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं. सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं. यह शांति की जीत है.

चौधरी द्वारा एक्स पर साझा की गई समझौते की प्रति से पता चला कि विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए 25 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवज़ा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर आतंकवाद के मामले दर्ज करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई.

संघीय सरकार ने पीओके के मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए दो अतिरिक्त इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की. यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड के कार्यान्वयन हेतु धनराशि जारी करेगी और संघीय सरकार द्वारा पीओके के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ में यह भी सहमति हुई कि संघीय सरकार पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये प्रदान करेगी.

पीओके में मंत्रिमंडल का आकार घटाकर 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक कर दिया जाएगा, और प्रशासनिक सचिवों की संख्या किसी भी समय 20 से अधिक नहीं होगी. सरकार के आकार को कम करने के लिए कुछ विभागों का विलय किया जाएगा.

यह सहमति हुई कि पाकिस्तान सरकार नीलम घाटी सड़क पर कहोरी और कामसेर (3.7 किमी) और चपलानी (0.6 किमी) पर दो सुरंगों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेगी. यह भी निर्णय लिया गया कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों वाली एक उच्चस्तरीय समिति पीओके विधानसभा के सदस्यों के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. यह भी सहमति हुई कि मीरपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे.

उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि संपत्ति के हस्तांतरण पर कर तीन महीने के भीतर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के बराबर लाया जाएगा. समझौते की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी और कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा. शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन बंद रहा, जिससे सार्वजनिक परिवहन ठप रहा. कुछ सड़कों पर केवल मोटरसाइकिल और कुछ निजी वाहन ही दिखाई दिए. रविवार को लगाया गया संचार ब्लैकआउट जारी रहा, जिससे निवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: PAK अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, शांति से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

VIOLENT PROTESTS IN POKPAKISTAN OCCUPIED KASHMIR10 PEOPLE KILLED IN PROTESTPAKISTAN GOVTPAK POK DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.