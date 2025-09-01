खाप्लू (डायमर): पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान सरकार का एक हेलिकॉप्टर आज हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में उसमें सवार दोनों पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई.

बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान गिरते ही उसमें आग लग गई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को देश के उत्तरी भाग में एक सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई.

डायमर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल हमीद ने एएफपी को बताया कि हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा था. इसी दौरान किसी गड़बड़ी की वजह से वो नीचे गिर गया.

उन्होंने कहा, "मारे गए लोगों में दो पायलट और तीन तकनीशियन शामिल हैं." गौर करें तो गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार का यह हेलिकॉप्टर क्षेत्र के डायमर जिले में सुबह लगभग 10:00 बजे (05:00 GMT) दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

बता दें कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ राहत कार्य करते समय एक सरकारी MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है. इस हादसे में भी चालक दल के सभी 5 सदस्य और पायलट मारे गए थे.

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में कई घातक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं. इनमें 2022 की घटना भी शामिल है, जब दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सैनिक और सेना के एक शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी.

इस हादसे को लेकर क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फ़ारक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना होते ही उसमें आग लग गई. उन्होंने बताया कि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं.

गौर करें तो हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं असामान्य नहीं हैं. बीते महीने, उत्तर-पश्चिम में बाढ़ प्रभावित बाजौर में राहत सामग्री ले जा रहा एक हेलिकॉप्टर खराब मौसम की भेंट चढ़ गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी पांचों सवारों की मौत हो गई.

वहीं सितंबर 2024 में, उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में हेलिकॉप्टर का इंजन खराब होने के कारण एक और वो दुर्घटना का शिकार हो गया था. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी.