ETV Bharat / international

हेलिकॉप्टर क्रैश, दोनों पायलट समेत 5 की मौत, पाकिस्तान के डायमर में हुआ हादसा - HELICOPTER CRASH

पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में एक सरकारी हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई.

Helicopter Crash
प्रतीकात्मक तस्वीर. (AP)
author img

By AFP

Published : September 1, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read

खाप्लू (डायमर): पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान सरकार का एक हेलिकॉप्टर आज हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में उसमें सवार दोनों पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई.

बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान गिरते ही उसमें आग लग गई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को देश के उत्तरी भाग में एक सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई.

डायमर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल हमीद ने एएफपी को बताया कि हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा था. इसी दौरान किसी गड़बड़ी की वजह से वो नीचे गिर गया.

उन्होंने कहा, "मारे गए लोगों में दो पायलट और तीन तकनीशियन शामिल हैं." गौर करें तो गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार का यह हेलिकॉप्टर क्षेत्र के डायमर जिले में सुबह लगभग 10:00 बजे (05:00 GMT) दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

बता दें कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ राहत कार्य करते समय एक सरकारी MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है. इस हादसे में भी चालक दल के सभी 5 सदस्य और पायलट मारे गए थे.

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में कई घातक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं. इनमें 2022 की घटना भी शामिल है, जब दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सैनिक और सेना के एक शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी.

इस हादसे को लेकर क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फ़ारक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना होते ही उसमें आग लग गई. उन्होंने बताया कि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं.

गौर करें तो हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं असामान्य नहीं हैं. बीते महीने, उत्तर-पश्चिम में बाढ़ प्रभावित बाजौर में राहत सामग्री ले जा रहा एक हेलिकॉप्टर खराब मौसम की भेंट चढ़ गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी पांचों सवारों की मौत हो गई.

वहीं सितंबर 2024 में, उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में हेलिकॉप्टर का इंजन खराब होने के कारण एक और वो दुर्घटना का शिकार हो गया था. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- दक्षिण अमेरिका के मोंटाना में विमान हादसा, प्लेन में लगी भीषण आग

खाप्लू (डायमर): पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान सरकार का एक हेलिकॉप्टर आज हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में उसमें सवार दोनों पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई.

बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान गिरते ही उसमें आग लग गई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को देश के उत्तरी भाग में एक सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई.

डायमर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल हमीद ने एएफपी को बताया कि हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में "नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण लैंडिंग" कर रहा था. इसी दौरान किसी गड़बड़ी की वजह से वो नीचे गिर गया.

उन्होंने कहा, "मारे गए लोगों में दो पायलट और तीन तकनीशियन शामिल हैं." गौर करें तो गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार का यह हेलिकॉप्टर क्षेत्र के डायमर जिले में सुबह लगभग 10:00 बजे (05:00 GMT) दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

बता दें कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ राहत कार्य करते समय एक सरकारी MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है. इस हादसे में भी चालक दल के सभी 5 सदस्य और पायलट मारे गए थे.

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में कई घातक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं. इनमें 2022 की घटना भी शामिल है, जब दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सैनिक और सेना के एक शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी.

इस हादसे को लेकर क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फ़ारक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना होते ही उसमें आग लग गई. उन्होंने बताया कि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं.

गौर करें तो हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं असामान्य नहीं हैं. बीते महीने, उत्तर-पश्चिम में बाढ़ प्रभावित बाजौर में राहत सामग्री ले जा रहा एक हेलिकॉप्टर खराब मौसम की भेंट चढ़ गया. इस दुर्घटना में उसमें सवार सभी पांचों सवारों की मौत हो गई.

वहीं सितंबर 2024 में, उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में हेलिकॉप्टर का इंजन खराब होने के कारण एक और वो दुर्घटना का शिकार हो गया था. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- दक्षिण अमेरिका के मोंटाना में विमान हादसा, प्लेन में लगी भीषण आग

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN HELICOPTER CRASHPAKISTAN GOVT HELICOPTER CRASHSHAHBAZ GOVT HELICOPTER CRASHHELICOPTER CRASH IN PAKISTANHELICOPTER CRASH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.