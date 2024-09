ETV Bharat / international

बाप रे बाप... पिता ने बेटी के सिर पर लगवाया CCTV, हर कोई हैरान, वीडियो वायरल - CCTV tied on the head of a girl

By ETV Bharat Hindi Team Published : 7 hours ago | Updated : 6 hours ago

पिता ने बेटी के सिर पर लगवाया CCTV ( X @ikpsgill1 )

कराची: समाज में बढ़ते अपराध की वजह से लड़कियों की सुरक्षा एक जरूरी मुद्दा बनता जा रहा है. बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उनके अभिभावक इतने चिंतित रहते हैं कि वह हर समय अपनी बेटी का हाल चाल फोन से लेते रहते हैं. यदि वह घर से बाहर जाती है तो उससे लोकेशन हमेशा ऑन रखने के लिए कहते हैं. वहीं पाकिस्तान में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के सिर पर ही सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया. इसके जरिए उसके पिता अपनी बेटी पर नजर रख पाते हैं. इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल है.

सिर पर सीसीटीवी बांधने के बारे में लड़की ने बताया

बता दें कि पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है. एक तरफ पाकिस्तान जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ वहां महिलाओं की सुरक्षा भी लोगों के लिए अहम हो गई है. इसी को देखते हुए एक पाकिस्तानी पिता ने अपनी बेटी के सिर पर सीसीटीवी कैमरा ही बांध दिया. इतना ही नहीं उस लड़की से जब उसके सिर पर कैमरा बांधे जाने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह पाकिस्तान के कराची में रहती है. उसने कहा कि उसके शहर में लड़कियों पर जुल्म होते रहते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं होते तो न्याय भी नहीं मिल पाता. ऐसे हालात से निपटने के लिए उसके वालिद यानी पिता ये सीसीटीवी कैमरा उसके सिर पर बांधा है. जिससे जब भी वह घर से बाहर जाए तो उसके पिता उस पर नजर रख सकें. वहीं किसी तरह का हमला या हादसा होने पर उन्हें तुरंत इसकी जानकारी मिल सके. ये भी पढ़ें- 'ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है', ट्रक ड्राइवर की तरह विंडशील्ड साफ करता दिखा पायलट, नेटिजन्स ने ली मौज!

