भारत-इथियोपिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, अनुराग ठाकुर ने कहा- आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान शामिल

Published : June 1, 2025

अदीस अबाबा: मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं. ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया दौरे पर है, जिसमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं. यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)-शरद पवार की सहयोगी पार्टी सुप्रिया सुले की अगुवाई में है. इस यात्रा का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती देना और सहयोगी देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना है. भारतीय सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को एएनआई से बातचीत में कहा कि इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जो एकजुटता दिखाई है, वह दर्शाती है कि दोनों देशों का एक साझा उद्देश्य है. उन्होंने कहा, “हम सभी आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के पक्ष में हैं.” उन्होंने बताया कि अफ्रीकी संघ (African Union) खासकर साहेल क्षेत्र आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित है, जहां अब तक 3,43,000 से अधिक लोगों और सशस्त्र बलों ने अपनी जान गंवाई है. अफ्रीकी संघ के पास आतंकवाद पर एक स्पष्ट नीति और रणनीति है, जिसे भारत ने समझा और इस पर अपना दृष्टिकोण साझा किया कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है और हजारों नागरिक व जवान इस लड़ाई में शहीद हो चुके हैं. ठाकुर ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए धर्म आधारित आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और बताया कि भारत की 1.4 अरब की जनसंख्या इस लड़ाई में एकजुट है. उन्होंने पाकिस्तान पर भी तीखा हमला किया, जो आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण करता है. “हमने इथियोपिया के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक गठबंधन बनाने पर सहमति जताई है,” उन्होंने कहा.

इथियोपिया में इस प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया. इनमें इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी, प्रॉसपेरिटी पार्टी के उपाध्यक्ष अदेम फराह, अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में शांति और सुरक्षा परिषद, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैलीमारीम देसालेगन के साथ बैठक शामिल थीं. प्रतिनिधिमंडल का इथियोपिया के बोले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने स्वागत किया. इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल थे, जिनमें भाजपा के राजीव प्रताप रूडी, वी मुरलीधरन और अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस के मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, टीडीपी के लवू श्री कृष्ण देवरायलु तथा पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल थे. इससे पहले यह प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका में भी राजनयिक दौरे पर था, जहां उन्होंने इंडिया हाउस में राजनीतिक नेताओं, थिंक टैंक और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की. भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ व्यापक वैश्विक लड़ाई का हिस्सा है. इसी कड़ी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन, अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस, मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का दौरा किया है. भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ 7 मई को "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया था. यह अभियान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों और आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया. इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. यह भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर: सीडीएस जनरल चौहान बोले- भारत आत्मनिर्भर; चीनी स्रोतों के भरोसे था पाकिस्तान

