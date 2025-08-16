ETV Bharat / international

पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 307 हुई, भारी बारिश, बादल फटने से बिगड़े हालात - PAKISTAN DEADLY FLOODS

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है.

पेशावर: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, मूसलाधार बारिश के कारण प्रांत के विभिन्न जिलों में बाढ़ आ गई और यहां 21 अगस्त तक रुक-रुककर बारिश होने के आसार हैं.

पीडीएमए प्रवक्ता फैजी ने बताया कि पिछले 48 घंटों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण 307 लोग मारे गए हैं. इसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि मृतकों में 279 पुरुष, 15 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं. इसमें कहा गया कि 23 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें 17 पुरुष, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं.

Pakistan
पाकिस्तान में बाढ़ का कहर (ANI)

प्रांत के बाजौर, बुनेर, स्वात, मनाहरा, शांगला, तोरघर और बटाग्राम जिले प्रभावित हुए हैं. इनमें से सबसे अधिक 184 लोगों की मौत बुनेर में हुई है. शांगला में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि मनसेहरा में 23, स्वात में 22, बाजौर में 21, बटाग्राम में 15, लोअर दीर में पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं एबटाबाद में एक बच्चा डूब गया.

पीडीएमए ने बताया कि अब तक कुल 74 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 63 आंशिक रूप से और 11 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. इसने कहा कि राहत दल और जिला प्रशासन आपस में समन्वय बनाए हुए हैं, जो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. पीडीएमए प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि मृतकों या घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं.

मानसून के मौसम की जून के अंत में शुरुआत होने के बाद से कई बार हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे देश में कहर बरपाया है. विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और विस्थापन ने परेशानी बढ़ा दी है.

भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने स्वात में बिजली के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है. बाढ़ का पानी 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन में घुस गया, जिससे 41 फीडर ठप हो गए और पूरे क्षेत्र में बिजली का प्रसारण पूरी तरह से प्रभावित हो गया. मालम जब्बा को बिजली आपूर्ति करने वाला फीडर भी जलमग्न हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ. अचानक आई बाढ़ में कई बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी बह गए.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, संघीय ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद लघारी के निर्देश पर, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. कंपनी ने पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है और क्षेत्रीय कार्यों में सहायता के लिए ट्रांसफार्मर, खंभे, केबल और भारी मशीनें भेजी हैं.

मनसेहरा में, पुलिस ने कघन घाटी के ऊपरी हिस्सों में फंसे सात पर्यटकों को बचाया. वे सिमिक्सर झील देखने गए थे. इसी दौरान बारिश और भूस्खलन में फंस गए. पूरे दिन जिले में बारिश होती रही, जिससे सिंधु, सिरेन और कुन्हार नदियां और उनकी सहायक नदियां ख़तरनाक रूप से उफान पर आ गईं. जिला प्रशासन ने सिरेन घाटी में पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया.

भूस्खलन और उखड़े हुए पेड़ों ने नवाजाबाद और बत्रासी सड़कों पर आवाजाही को ठप कर दिया. हालांकि, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात के लिए खोल दिया. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय अधिकारियों द्वारा सिंधु नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण उचर नाला क्षेत्र में काराकोरम राजमार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान के बीच यात्रा करने वाले यात्री और पर्यटक ऊपरी कोहिस्तान में फंस गए.

एबटाबाद शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ. यहां लगभग सभी मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. पीएमए काकुल रोड, मीरपुर मंडियन रोड, सप्लाई रोड, काराकोरम हाईवे, सेठी मस्जिद रोड, इकबाल रोड, बांदा दलाजक, बांदा खैर अली खान रोड, ट्रकाना और सिएना प्रयोगशाला के पास लिंक रोड सहित प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं.

अधिकांश जल निकासी सिस्टम जाम हो गईं, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर बह गया और घरों में घुस गया. यातायात घंटों तक ठप रहा, खासकर अयूब टीचिंग अस्पताल के सामने केकेएच पर, जहां तेज़ बाढ़ का पानी कई वाहनों को बहा ले गया. जमा हुए कीचड़ और मलबे के कारण कुछ वाहन खराब हो गए.

निचले दीर के कंबट और शाही इलाकों के दूसरी ओर पानी के तेज़ बहाव के कारण शाही इलाके में 25 से ज़्यादा पर्यटक और उनके वाहन फंस गए. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रंटियर कोर 181 विंग, रेस्क्यू 1122 और जिला प्रशासन के कर्मियों ने उन्हें निकाला.

निचले दीर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे, जबकि तलाश और अन्य इलाकों में शिक्षण पदों के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हुई. बाढ़ के पानी से सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद सफ्रुनो में गुलाबाबाद बाजार के पास यातायात रोक दिया गया.

