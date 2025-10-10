ETV Bharat / international

पाकिस्तान के हवाई हमलों से दहला अफगानिस्तान, काबुल-इस्लमाबाद में बढ़ गई टेंशन

हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आसिफ की टिप्पणियों के समय और उसके बाद काबुल में हुए विस्फोटों ने जानबूझकर की गई सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है.

उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों की काबुल की पिछली यात्रा को याद किया. इसमें अफगान अधिकारियों ने कथित तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आश्वासन देने से इनकार कर दिया था.

यह घटना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा नेशनल असेंबली में दिए गए एक तीखे बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई. इसमें राजनयिक संयम के टूटने का संकेत दिया गया था. आसिफ ने कहा, "बस बहुत हो गया; हमारा धैर्य समाप्त हो गया है. अफगान धरती से आतंकवाद असहनीय है."

हालांकि विस्फोटों के पीछे का सटीक स्रोत और उद्देश्य अब भी अज्ञात है. शुरुआती रिपोर्टें हवाई हमलों की संभावना की ओर इशारा करती हैं. इससे क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने की चिंता बढ़ गई है.

अफगानिस्तान की राजधानी कई इलाकों में शक्तिशाली विस्फोटों की गूंज से दहल उठी, और प्रत्यक्षदर्शियों ने ऊपर से विमानों की स्पष्ट आवाजें सुनाई देने की बात कही. ये विस्फोट, कथित तौर पर पूर्वी काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 से शुरू हुए, जो प्रमुख सरकारी सुविधाओं और आवासीय क्षेत्रों का केंद्र है. इससे दहशत फैल गई.

काबुल: काबुल में हुए कई विस्फोटों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है. निवासियों और पर्यवेक्षकों को आशंका है कि ये विस्फोट बिना उकसावे के सीमा पार से किए गए हवाई हमलों का नतीजा थे.

बढ़ते तनाव के मद्देनजर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं. हालांकि अधिकारियों ने इस व्यवधान का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने कथित हमलों की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, "हम आज पाकिस्तान के दुष्ट राज्य द्वारा काबुल पर किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं.

उन्होंने कहाकि अगर अफगानिस्तान बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दे, तो पाकिस्तान के दुष्ट राज्य और उसकी बीमार/दुष्ट सेना द्वारा किया जा रहा आतंकवाद, जो काबुल पर हमले में शामिल है, कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकता है."

उन्होंने आगे तर्क दिया कि पाकिस्तान के सैन्य अड्डे और एयरबेस, जो बलूचिस्तान और कब्जे वाले पश्तूनिस्तान में स्थित हैं, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों के खिलाफ दबाव बनाने के साधन के रूप में काम करते हैं.

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कोई सीधी सीमा नहीं है; पंजाब स्थित पाकिस्तान के सैन्य अड्डे और एयरबेस बलूचिस्तान और कब्जे वाले पश्तूनिस्तान में स्थित हैं, और वे बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान के लिए आतंकवाद के प्रतीक होने के साथ-साथ अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं."

मीर यार बलूच ने समाधान के रूप में एक साहसिक भू-राजनीतिक बदलाव का प्रस्ताव रखा: "यदि आज काबुल बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे और पश्तूनिस्तान को अफगानिस्तान में शामिल कर ले, तथा उसे अपने क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर ले, तो बलूच और अफगान लोग मिलकर अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र को सुरक्षित कर सकेंगे और पाकिस्तान के सैन्य विमानों और ड्रोन हमलों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं देंगे, और पाकिस्तान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती नहीं दे पाएगा." जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, आगे सैन्य वृद्धि की संभावना को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं.