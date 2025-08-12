न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी.
अमेरिका ने 2019 में कई आतंकवादी हमलों के बाद बीएलए को एक एसडीजीटी (विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी) घोषित किया था. अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान में कहा, "2019 के बाद से, बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने कई अन्य हमलों की जिम्मेदारी ली है."
The Balochistan Liberation Army (BLA) and its alias, The Majeed Brigade, designated as a Foreign Terrorist Organization: US Department of State pic.twitter.com/TESY5164Lx— ANI (@ANI) August 11, 2025
बयान में कहा गया है कि विदेश विभाग बीएलए और उसके छद्म नाम, मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) के रूप में नामित कर रहा है, और बीएलए के पिछले एसडीजीटी पदनाम में मजीद ब्रिगेड को छद्म नाम के रूप में जोड़ रहा है.
बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई "आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है". विदेश विभाग ने कहा, "आतंकवादियों को नामित करना इस संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है."
विभाग ने आगे कहा कि 2024 में, बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली है. समूह ने कहा कि मार्च 2025 में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के पीछे उसका हाथ था, जिसमें 31 नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया था.
आधिकारिक बयान में कहा गया है, "आज की कार्रवाई आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 13224 (संशोधित) के अनुसार की गई है.
बीएलए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दशकों से उग्रवाद में संलिप्त है तथा प्राकृतिक संसाधन संपन्न बलूचिस्तान प्रांत की आजादी की मांग कर रहा है. पाकिस्तान ने भी बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है. बीएलए ने पाकिस्तान सरकार पर बलूचिस्तान के तेल और खनिज संपदा का दोहन करने का आरोप लगाया है.
