वाशिंगटन: पेंटागन के पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने पाकिस्तान के हालिया परमाणु बयानबाजी का तीखा आकलन किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी धरती पर उसके सेना प्रमुख द्वारा की गई धमकी भरी टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान एक दुष्ट देश की तरह व्यवहार कर रहा है.

यह विवाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की उस टिप्पणी पर केंद्रित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान 'गिर गया, तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी ले जाएगा'. यह टिप्पणी कथित तौर पर फ्लोरिडा के टैम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान की गई थी.

पेंटागन के पूर्व अधिकारी और मध्य पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एएनआई को बताया कि पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है. साथ ही उन्होंने सेना प्रमुख के बयानों की तुलना आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन द्वारा पहले दिए गए बयानों से की. रुबिन ने कहा, 'पाकिस्तान कई लोगों के मन में यह सवाल उठा रहा है कि क्या वह एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां निभा पाएगा. फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है.'

रुबिन ने तत्काल कूटनीतिक परिणाम निकालने की मांग की. इसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा छीनना और संभवतः उसे आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करना शामिल है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनरल मुनीर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए और उनके अमेरिकी वीजा पर बैन लगा दिया जाना चाहिए.

विश्लेषक ने कथित टिप्पणी के दौरान मौजूद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया न मिलने पर विशेष चिंता व्यक्त की. उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को तुरंत बैठक से बाहर निकालकर देश से निकाल दिया जाना चाहिए था. रुबिन ने कहा, 'जब आसिम मुनीर ने ये टिप्पणियां कीं, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, टाम्पा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बाहर भेज दिया जाना चाहिए था.' पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति ट्रम्प का पाकिस्तान के साथ निरंतर संपर्क बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकता है.

उन्होंने कहा कि ट्रंप का दृष्टिकोण अमेरिका-भारत साझेदारी के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत द्विदलीय समर्थन से अलग है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के बाद से विकसित हुआ है. रुबिन ने क्षेत्रीय अस्थिरता की एक व्यापक तस्वीर पेश करते हुए सुझाव दिया कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियां आतंकवादी तत्वों को परमाणु हथियारों के साथ अराजकता फैलाने का मौका दे सकती है. उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान पारंपरिक राजनयिक विवादों से बिल्कुल अलग चुनौती पेश करता है.

उन्होंने समझाया, 'अमेरिकी आतंकवाद को शिकायत की नजर से देखते हैं. वे कई आतंकवादियों की वैचारिक बुनियाद को नहीं समझते. आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है.' शायद सबसे विवादास्पद बात यह थी कि रुबिन ने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को प्रबंधित पतन से गुजरने देने पर विचार करना चाहिए. इसमें संभवतः बलूचिस्तान जैसे अलग हुए क्षेत्रों को मान्यता देना भी शामिल है. उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षित करने के लिए भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप की संभावना भी जताई.

उन्होंने कहा, 'अब वह समय आ गया है जब भविष्य में किसी प्रशासन में संबंधित टीमों को पाकिस्तान में प्रवेश कर उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा करनी चाहिए. साक्षात्कार में दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति को प्रभावित करने वाले जटिल रिश्तों के जाल पर प्रकाश डाला गया. रुबिन ने सुझाव दिया कि व्यापार और रूसी ऊर्जा खरीद से संबंधित प्रतिबंधों को लेकर भारत के साथ ट्रंप के हालिया तनाव प्रतिकूल नहीं थे, क्योंकि अमेरिका स्वयं रूस से रणनीतिक सामग्री खरीदता है.

उन्होंने भविष्यवाणी की कि वर्तमान प्रशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने पर अमेरिका-भारत संबंधों में सुधार होने की संभावना है. उन्होंने वर्तमान तनाव को एक 'तनाव परीक्षण' बताया जो अंततः साझेदारी को मजबूत करेगा. विश्लेषक की टिप्पणियां पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है.