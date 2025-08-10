Essay Contest 2025

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे पाक आर्मी चीफ मुनीर - ASIM MUNIR US VISIT

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की.

Pakistan Army chief Asim Munir second US visit after India-Pak Conflict
पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर (File/ AFP)
By PTI

Published : August 10, 2025 at 11:29 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की. मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों के संघर्ष के बाद दो महीने के भीतर जनरल मुनीर की अमेरिका की दूसरी यात्रा है.

पाकिस्तान सेना ने रविवार को इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि सेना प्रमुख (सीओएएस) अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं. बयान के अनुसार, सेना प्रमुख ने वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की.

अमेरिका में आसिम मुनीर के दौरे के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है और न ही यह स्पष्ट है कि वे कब पहुंचे.

टाम्पा में, मुनीर ने निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया.

बयान में कहा गया कि फील्ड मार्शल मुनीर ने जनरल कुरिल्ला के नेतृत्व और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की. साथ ही साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर सहयोग में विश्वास व्यक्त करते हुए एडमिरल कूपर को शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और आपसी पेशेवर हितों के मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने जनरल केन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया.

बयान में कहा गया कि इस अवसर पर जनरल मुनीर ने मित्र देशों के रक्षा प्रमुखों के साथ बातचीत की.

पाकिस्तानी प्रवासियों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान, मुनीर ने उनसे पाकिस्तान के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास बनाए रखने और निवेश आकर्षित करने में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया. सेना के अनुसार, प्रवासियों ने पाकिस्तान की प्रगति और विकास में सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

जून में, जनरल मुनीर पांच दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट लंच में भाग लिया, जो आमतौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के दौरे पर आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सम्मान था. उस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ऑयल डील सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी.

एक महीने पहले ही अमेरिकी जनरल ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में पाकिस्तान को एक "अभूतपूर्व साझेदार" बताया था और क्षेत्र में "शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में" पाकिस्तान की भूमिका की भी प्रशंसा की थी.

