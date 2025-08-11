ETV Bharat / international

ये सुधरेंगे नहीं: पाकिस्तानी मुनीर की इंडिया को धमकी, 'डैम बनाओ, मिसाइलें गिराकर तबाह कर दूंगा' - ASIM MUNIR THREAT

पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर बनने वाले बांध को 10 मिसाइलों से हमला कर जमीदोंज करने की धमकी दी.

ASIM MUNIR THREAT
पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर बनने वाले बांध को तबाह करने की धमकी दी. (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 12:58 PM IST

4 Min Read

न्यूयार्क: पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का हाल है. ऑपरेशन सिंदूर में मान-सम्मान सब कुछ गंवाने के बावजूद इस्लामाबाद फिर से भौंकना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को ललकारा है. खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है.

इतना ही नहीं इंडिया की ओर से सिंधु नदी पर बनने वाले बांध को एक नहीं 10 मिसाइलों से हमला करके जमीदोंज करने की धमकी दी है. ऐसे में भारत को ये समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे. इनको पूरी डोज देनी पड़ेगी.

Asim Munir Threat: अमेरिका से पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को खुली धमकी दी है. मुनीर ने दुनिया को दिखाते हुए कहाकि अगर भविष्य में जंग हुई, तो ‘आधा दुनिया खत्म कर देंगे.’ इतने पर उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने यहां तक कहा कि यदि सिंधु नदी पर भारत बांध बनाकर तैयार कर लेता है तो वो वो उस डैम को उड़ाने के लिए एक नहीं 10 महाविध्वंशक मिसाइलें दागेगा. इस तरह से आसिम मुनीर ने ललकारते हुए अपने कुटिल इरादे जाहिर कर दिए हैं.

गौर करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत के खिलाफ आग उगला है. खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी. यूएसए के फ्लोरिडा के टैम्पा, फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने कहा, ‘हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.’

मुनीर ने यह बयान व्यवसायी और टैम्पा के ऑनरेरी कॉन्सल अदनान असद द्वारा दिए गए एक डिनर के दौरान दिया. यह पहला मौका है जब किसी तीसरे देश के खिलाफ अमेरिकी धरती से सीधी परमाणु धमकी दी गई.

आसिम मुनीर इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि सिंधु नदी पर भारत की तरफ से किसी भी तरह के डैम बनाने को लेकर सीधे वॉर्न किया है. उन्होंने कहाकि अगर इंडिया सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर कोई डैम बनाता है, तो इस्लामाबाद उसे ’10 मिसाइलों’ से बर्बाद कर देगा.

मुनीर ने कहाकि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने सिंध समझौते को होल्ड पर रखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भुखमरी की ओर धकेल सकता है. उन्होंने कहा, ‘सिंधु नदी भारत का खानदानी जायदाद नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, अलहमदुलिल्लाह.’

बता दें कि इससे पहले शनिवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने शनिवार को आईआईटी मद्रास के एक विशेष कार्यक्रम में कहा, ‘अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वह जल्द ही हो सकता है…’ जनरल द्विवेदी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिक्र कर रहे थे.

उन्होंने कहा, ’22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया. अगले ही दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका है, और सेना को जो करना है, तय करने की खुली छूट दी गई.’

अब एक बार फिर से बात करते हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की. मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत विरोधी बयान दिया है.

गौर करें तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से कुछ हफ़्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा. साथ ही ये कहा था कि, "यह हमारी गले की नस है." उनकी टिप्पणियों को भारत ने खारिज कर दिया था.

तब विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था, "कोई विदेशी चीज गले की नस में कैसे फंस सकती है? यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों को खाली करना है."

वहीं अमेरिका में पाकिस्तानी समुदाय को दिए अपने भाषण में मुनीर ने कहा कि कश्मीर "भारत का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि एक अधूरा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है. जैसा कि क़ायदे-आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की 'गले की नस' है." मुनीर ने कहा कि डेढ़ बाद से उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा है.

ये भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे पाक आर्मी चीफ मुनीर

न्यूयार्क: पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का हाल है. ऑपरेशन सिंदूर में मान-सम्मान सब कुछ गंवाने के बावजूद इस्लामाबाद फिर से भौंकना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को ललकारा है. खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है.

इतना ही नहीं इंडिया की ओर से सिंधु नदी पर बनने वाले बांध को एक नहीं 10 मिसाइलों से हमला करके जमीदोंज करने की धमकी दी है. ऐसे में भारत को ये समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे. इनको पूरी डोज देनी पड़ेगी.

Asim Munir Threat: अमेरिका से पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को खुली धमकी दी है. मुनीर ने दुनिया को दिखाते हुए कहाकि अगर भविष्य में जंग हुई, तो ‘आधा दुनिया खत्म कर देंगे.’ इतने पर उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने यहां तक कहा कि यदि सिंधु नदी पर भारत बांध बनाकर तैयार कर लेता है तो वो वो उस डैम को उड़ाने के लिए एक नहीं 10 महाविध्वंशक मिसाइलें दागेगा. इस तरह से आसिम मुनीर ने ललकारते हुए अपने कुटिल इरादे जाहिर कर दिए हैं.

गौर करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत के खिलाफ आग उगला है. खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी. यूएसए के फ्लोरिडा के टैम्पा, फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने कहा, ‘हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.’

मुनीर ने यह बयान व्यवसायी और टैम्पा के ऑनरेरी कॉन्सल अदनान असद द्वारा दिए गए एक डिनर के दौरान दिया. यह पहला मौका है जब किसी तीसरे देश के खिलाफ अमेरिकी धरती से सीधी परमाणु धमकी दी गई.

आसिम मुनीर इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि सिंधु नदी पर भारत की तरफ से किसी भी तरह के डैम बनाने को लेकर सीधे वॉर्न किया है. उन्होंने कहाकि अगर इंडिया सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर कोई डैम बनाता है, तो इस्लामाबाद उसे ’10 मिसाइलों’ से बर्बाद कर देगा.

मुनीर ने कहाकि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने सिंध समझौते को होल्ड पर रखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भुखमरी की ओर धकेल सकता है. उन्होंने कहा, ‘सिंधु नदी भारत का खानदानी जायदाद नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, अलहमदुलिल्लाह.’

बता दें कि इससे पहले शनिवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने शनिवार को आईआईटी मद्रास के एक विशेष कार्यक्रम में कहा, ‘अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वह जल्द ही हो सकता है…’ जनरल द्विवेदी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिक्र कर रहे थे.

उन्होंने कहा, ’22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया. अगले ही दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका है, और सेना को जो करना है, तय करने की खुली छूट दी गई.’

अब एक बार फिर से बात करते हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की. मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत विरोधी बयान दिया है.

गौर करें तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से कुछ हफ़्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा. साथ ही ये कहा था कि, "यह हमारी गले की नस है." उनकी टिप्पणियों को भारत ने खारिज कर दिया था.

तब विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था, "कोई विदेशी चीज गले की नस में कैसे फंस सकती है? यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों को खाली करना है."

वहीं अमेरिका में पाकिस्तानी समुदाय को दिए अपने भाषण में मुनीर ने कहा कि कश्मीर "भारत का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि एक अधूरा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है. जैसा कि क़ायदे-आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की 'गले की नस' है." मुनीर ने कहा कि डेढ़ बाद से उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा है.

ये भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे पाक आर्मी चीफ मुनीर

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIM MUNIRINDIA PAKISTAN TENSIONUPENDRA DWIVEDISINDHU DAMASIM MUNIR THREAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.