चीन ने पाकिस्तान में बैठकर कौन सी खिचड़ी पकाई? इस्लामाबाद में वांग यी ने इशाक डार से की मुलाकात - PAKISTAN CHINA STRATEGIC DIALOGUE

यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब इस्लामाबाद और बीजिंग सीपीईसी 2.0 के तहत सहयोग को गहरा करने

Pakistan and China hold 6th Strategic Dialogue
इस्लामाबाद में विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और वांग यी के बीच छठे दौर की वार्ता (ANI)
By ANI

Published : August 21, 2025 at 4:46 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए गुरुवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और वांग यी के बीच छठे दौर की वार्ता हुई.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि, यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब इस्लामाबाद और बीजिंग सीपीईसी 2.0 के तहत सहयोग को गहरा करने और भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के बीच अपने क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने पर विचार कर रहा है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि, बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने पाकिस्तान-चीन संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने सीपीईसी 2.0, व्यापार और आर्थिक संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर गहन विचारों का आदान-प्रदान किया.

मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने अपनी 'सदाबहार रणनीतिक सहयोग साझेदारी' की पुष्टि की और कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान-चीन मित्रता महत्वपूर्ण है. मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ समन्वय और संचार जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की.

pakistan china
चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बैठक (ANI)

वांग यी की इस्लामाबाद यात्रा काबुल में उनके पाकिस्तानी और अफगान समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक के बाद हुई, जहां तीनों पक्षों ने संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और पिछले निर्णयों की समीक्षा की. वांग यी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

इस सप्ताह की शुरुआत में, वांग यी ने भारत की यात्रा भी की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निमंत्रण दिया.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद दिया और अपनी भागीदारी की पुष्टि की. चीनी विदेश मंत्री, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपनी चर्चाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सह-अध्यक्षता में हुई 24वें दौर की सीमा वार्ता की प्रशंसा की.

