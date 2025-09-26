ETV Bharat / international

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और मुनीर को कराया इंतजार, दोनों को बताया महान

इससे पहले 2019 में पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी.

PAK PM AND MUNIR MEET TRUMP
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ़ (बाएं) और जनरल सैयद असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बैठक की प्रतीक्षा करते हुए. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 8:27 AM IST

2 Min Read
न्यूयॉर्क: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अमेरिका में हैं और आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आम बहस को संबोधित करेंगे.

बता दें, शरीफ ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ट्रंप से मुलाकात की थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब देशों और मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की सहित अन्य देशों के नेताओं के साथ बहुपक्षीय बैठक की थी. जानकारी के मुताबिक शरीफ शाम करीब 4.52 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. जब शरीफ और मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे, तब ट्रंप कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे.

व्हाइट हाउस के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का काफिला शाम करीब 6.18 बजे व्हाइट हाउस से निकला. कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने सात युद्ध रोक दिए हैं. इससे पहले ट्रंप ने कहा कि दरअसल, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी, दोनों ही.

ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को ख्म कर दिया है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए भी यही दावा दोहराया. पाकिस्तान ने ट्रंप को 'हालिया भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान उनके निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और निर्णायक नेतृत्व के सम्मान मेंट 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है.

इससे पहले व्हाइट हाउस आने वाले आखिरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में 'आधिकारिक यात्रा' पर ट्रंप से मुलाकात की थी. उनसे पहले, शरीफ के भाई और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2015 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था.

सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक बंद कमरे में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, बिजनेस डील, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई.

