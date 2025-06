ETV Bharat / international

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को आया फोन, कहा- ब्रदर क्या मैं जयशंकर से बात कर सकता हूं, डिप्टी पीएम का कबूलनामा - PAK DEPUTY PM ON OPERATION SINDOOR

पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ( IANS )

हैदराबाद: पहलगाम आतंकी हमले के बदले में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें सामने आई हैं. इस सिलसिले में पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक नया दावा किया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पर भारत को मनाने के भरपूर प्रयास किए थे. उन्होंने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि हम लोग जवाबी हमले की योजना बना ही रहे थे कि इससे पहले भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर जबरदस्त हमले कर दिए. बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी. इस हमले के खिलाफ भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. पाकिस्तानी जिओ न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इशाक डार ने कहा कि भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमले किए. हम लोग जवाबी कार्रवाई करने जा ही रहे थे कि ये अटैक हुए. इसका साफ मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया. इस हमले से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सऊदी अरब के प्रिंस फैसल साहब का भी फोन आया. करीब 45 मिनट के बाद ही उन्होंने मुझे फोन लगाया और कहा कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत कर रहे हैं और क्या मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर सकता हूं, क्या मैं इसके लिए अधिकृत हूं. सऊदी के प्रिंस ने फोन पर मुझसे कहा कि अगर आप लोग रुकने को तैयार हैं वो भी रुक जाएं.

