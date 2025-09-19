ETV Bharat / international

नए रक्षा समझौते पर पाकिस्तान बोला- जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब को परमाणु कार्यक्रम मुहैया कराएंगे

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर भारत ने कहा है वह इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा.

PM Shahbaz Sharif and Saudi Arabia's Crown Prince and PM Mohammed bin Salman signed a strategic mutual defense agreement.
पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. (X@999saudsalman)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read
इस्लामाबाद : पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है. इसके मुताबिक इनमें से किसी भी देश पर हमले को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा. यह समझौता कतर में इजराइल के हमले के कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है. इसी को लेकर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब को अपने परमाणु कार्यक्रम मुहैया कराएगा.

जियो टीवी से गुरुवार देर रात एक इंटरव्यू में पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा से जब यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से मिलने वाली प्रतिरोधक क्षमता सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएगी? इस पर उन्होंने कहा, "मैं पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में स्पष्ट कर दूं कि यह क्षमता काफी पहले ही स्थापित हो गई थी जब हमने परीक्षण किए थे. तभी से हम तैयार हैं. हमारे पास जो कुछ भी है, और जो भी क्षमताएं हैं, वे इस एग्रीमेंट के मुताबिक सऊदी अरब को दी जाएंगी."

बता दें कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से सऊदी अरब काफ पहले से जुड़ा रहा है. वहीं इस समझौते को लेकर पाकिस्तान के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल फिरोज हसन खान ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की काफी मदद की है. विशेषकर जब हमारे देश पर बहुत प्रतिबंध लगे थे. उनकी मदद से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम जारी रह सका. गौरतलब है कि परमाणु हथियार बनाने पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे.

दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते में क्या?
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा’ समझौते पर साइन किए हैं. सरल भाषा में कहें तो समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा. इस बारे में बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

इस बारे में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था, ‘‘किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा.’’ बयान के अनुसार यह समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच करीब आठ दशक से चली आ रही ऐतिहासिक साझेदारी पर आधारित है. दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों और साझा हितों के कई विषयों को लेकर भी समीक्षा की.

भारत ने क्या कहा
इस समझौते पर भारत ने कहा था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस कदम के प्रभावों का अध्ययन करेगा. इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

