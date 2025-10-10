ETV Bharat / international

संकट में पाकिस्तान, धार्मिक समूह के मार्च से हालात खराब, सड़कें ठप, इंटरनेट बैन

धार्मिक समूह के मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद में सड़कें और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया.

RELIGIOUS GROUP MARCH
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
Published : October 10, 2025 at 1:49 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुक्रवार को एक धार्मिक समूह के प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए राजधानी इस्लामाबाद की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया और उनके संचार को बाधित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं.

दक्षिणपंथी चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने गाजा में हुई हत्याओं के विरोध में शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक मार्च निकालने की घोषणा की. विडंबना यह है कि समूह का यह विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में युद्धविराम के साथ ही हुआ.

आंतरिक मंत्रालय ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए शिपिंग कंटेनर लगा दिए और दूरसंचार नियामक, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को एक पत्र जारी कर इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश दिया.

पीटीए को भेजे गए पत्र के अनुसार, जिसे गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी थी, दोनों शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा कल रात 12 बजे से अनिश्चित काल के लिए निलंबित रहेगी.

पुलिस सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि विरोध मार्च के मद्देनजर शहर के आंतरिक और बाहरी मार्ग तथा मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

टीएलपी के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद, पंजाब पुलिस ने बुधवार को पार्टी के लाहौर स्थित मुख्यालय पर छापा मारकर उसके प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्यों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए.

इसी क्रम में, रावलपिंडी जिला प्रशासन ने गुरुवार को शहर में 11 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी.

रावलपिंडी के उपायुक्त हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि शहर में शनिवार तक सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, धरना, सभा, जुलूस और रैलियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान शहर में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा.

उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा हालात में संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास हिंसक घटनाओं का खतरा है.

इस बीच, दोनों शहरों में पुलिस तैनात कर दी गई है और प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए मुख्य प्रवेश द्वारों पर दंगा निरोधक उपकरणों के साथ पुलिस तैनात की गई है.

इस्लामाबाद प्रशासन के अनुसार, रेड जोन, जहां प्रमुख कार्यालय और राजनयिक मिशन स्थित हैं, को पूरी तरह से सील करने का निर्णय लिया गया है.

सुन्नी मुसलमानों का एक कट्टरपंथी समूह, टीएलपी, 2017 में तब सुर्खियों में आया जब उसने एक सफल विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सरकार को सांसदों की शपथ में बदलाव संबंधी अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर कर दिया.

