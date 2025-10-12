ETV Bharat / international

पाक-अफगान सीमा पर भीषण झड़प, 23 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से अधिक तालिबान Fighters ढेर

अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के स्पेरा जिले में पाकिस्तान का घातक ड्रोन हमला ( AP )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर रातभर हुई भीषण झड़पों में कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से अधिक तालिबान और संबंधित आतंकवादी मारे गए. पाकिस्तान सेना ने रविवार को यह जानकारी दी. यह झड़पें दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव और पारस्परिक आरोपों के बीच हुई हैं.

पाकिस्तान सेना ने बयान में कहा कि 11-12 अक्टूबर की रात, अफगान तालिबान और तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान पर “अप्रत्याशित हमला” किया. सेना ने इसे “कायरतापूर्ण कार्रवाई” करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों को अस्थिर करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना था.

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने इस आक्रमण को पूरी तरह रोक दिया और तालिबान और TTP आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुँचाया. सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान शिविरों, पोस्ट और प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक हवाई और स्थल हमले भी किए. इस दौरान 21 शत्रु पदों को अस्थायी रूप से कब्जा किया गया और कई प्रशिक्षण शिविर निष्क्रिय कर दिए गए.

रातभर की झड़पों में 29 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए. पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सभी संभव उपायों के बावजूद नागरिक हताहत से बचने का प्रयास किया गया.

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी बलों ने अफगान क्षेत्र में तालिबान टैंक पोस्ट और सेकंड बटालियन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया, जिससे तालिबान और TTP को बड़ा नुकसान हुआ. दुर्रानी कैंप नंबर 2, जो सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था, उसे भी नष्ट कर दिया गया.